Sorteio define Fla-Flu nas oitavas da Copa do Brasil 2023

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2023 foram definidos nesta terça-feira, 2, em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Entre os oito confrontos, destacam-se o clássico carioca Flamengo x Fluminense e o duelo entre os maiores vencedores do torneio, o hexacampeão Cruzeiro e o penta Grêmio.

Não havia restrições de confrontos nesta fase. O Sport, único time da Série B na disputa, encara o São Paulo, que segue em busca da inédita taça. Corinthians e Atlético Mineiro fazem mais um badalado duelo.

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo tentará se vingar da derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca.

Os jogos da fase estão marcados para as semanas do dia 17 e 31 de maio. Quem avançar, garante mais R$ 4,3 milhões para a conta, podendo sonhar com as premiações ainda maiores para semifinalistas, finalistas e campeão.

Confira todos os jogos:

América-MG x Internacional

Sport x São Paulo

Athletico-PR x Botafogo

Fluminense x Flamengo

Santos x Bahia

Palmeiras x Fortaleza

Atlético-MG x Corinthians

Grêmio x Cruzeiro

Times à direita jogam a partida de volta como mandante