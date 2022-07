Sorteio das quartas da Copa do Brasil: quando é e como funciona

A Copa do Brasil define nesta quinta-feira, 14, os últimos classificados paras as quartas de final da competição. Mesmo com duas vagas ainda em aberto – Palmeiras x São Paulo e Botafogo x América-MG jogam às 20h e 21h (de Brasília), respectivamente -, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já anunciou antecipadamente a data e o horário do sorteio. Já estão assegurados: Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fluminense e Fortaleza.

Quando será e onde assistir?

Na próxima terça-feira, 19, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir das 13h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da entidade.

Cruzamentos

Os confrontos serão definidos por sorteio em formato livre, sem divisão por potes. Ou seja, qualquer equipe poderá jogar com uma das outras sete classificadas para a atual fase. A ordem dos times sorteados já define, também, os mandos das partidas.

Além disso, o evento determinará o chaveamento em caso de classificação à semifinal e final.

Datas

Os jogos de ida acontecerão nos dias 27 e 28 de julho, enquanto os da volta estão marcados para 17 e 18 de agosto.

Já garantidos

Fluminense e Athletico Paranaense foram os primeiros a assegurar vagas. Na terça-feira, 12, o Tricolor se classificou ao vencer novamente o Cruzeiro, desta vez por 3 a 0, enquanto o Furacão repetiu o 2 a 1 do jogo de ida diante do Bahia.

Na quarta, 13, o Atlético-GO passou ao superar o Goiás por 3 a 0, depois de um empate sem gols no jogo de ida. O Fortaleza, por sua vez, acabou derrotado por 1 a 0 o Ceará, mas passou adiante por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, porém acabou eliminado por ter perdido o primeiro jogo por 4 a 0, em São Paulo, enquanto o Flamengo superou o Galo ao vencer por 2 a 0, revertendo a derrota por 2 a 1 no confronto em Belo Horizonte.

Premiação

Para as quartas de final, a CBF pagará 3,9 milhões de reais para cada clube participante. Aos que passarem adiante, mais 8 milhões de reais. Os finalistas terão direito a 25 milhões de reais, em caso de vice-campeonato, e 60 milhões de reais, em caso de título

