Sorteio da Copa do Brasil: Corinthians e Flamengo decidem semi em casa

A Copa do Brasil de 2022 teve sua fase semifinal definida nesta sexta-feira, 19. O sorteio realizado na sede da CBF, no Rio, definiu os mandantes dos duelos: Corinthians e Flamengo decidirão seus confrontos em casa, contra Fluminense e São Paulo, respectivamente. Datas e horários ainda não foram definidos, mas os duelos de ida serão entre 24 e 25 de agosto e os de volta entre 14 e 15 de setembro.

A CBF realizou o sorteio de modo que clubes de uma mesma cidade não pudessem mandar seus jogos no mesmo dia. Por isso, foi avisado que os cariocas Flamengo e Fluminense e os paulistas Corinthians e São Paulo obrigatoriamente teriam mandos invertidos. A bola de número 4, sorteada pelo ex-treinador Carlos Alberto Parreira, determinou a ordem das semifinais.

Corinthians x Fluminense:

Ida: Maracanã

Volta: Neo Química Arena

Flamengo x São Paulo

Ida: Morumbi

Volta: Maracanã

Com este chaveamento, há duas possibilidades de clássicos inéditos na decisão: Fla-Flu ou Majestoso. Flamengo e Corinthians detém três títulos, enquanto o Fluminense tem um e o São Paulo ainda persegue sua primeira taça da Copa do Brasil. O maior campeão é o Cruzeiro, com seis.

Além da tradicional taça, os semifinalistas buscam também a generosa premiação do torneio. Nas quartas de final, a CBF pagou 3,9 milhões de reais para cada clube participante. Os semifinalistas receberão 8 milhões de reais. O campeão levará para casa 60 milhões de reais, enquanto o vice terá direito a 25 milhões de reais. As finais estão marcadas para 12 e 19 de outubro.

