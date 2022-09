Copa do Brasil: Flamengo decidirá final em casa contra o Corinthians

O Flamengo vai decidir em casa a final da Copa do Brasil de 2022 contra o Corinthians. Em sorteio realizado nesta terça-feira, 20, na sede da CBF, ficou definido que o time carioca fará a segunda partida diante de sua torcida, no dia 19 de outubro, no Maracanã, enquanto os paulistas receberão o jogo de ida, no dia 12, na Neo Química Arena.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

VEJA COMO FOI O SORTEIO:

O evento teve a presença dos treinadores das equipes, Vítor Pereira e Dorival Júnior, além dos capitães Cássio e Diego, que acompanharam de perto o sorteio. Quem retirou a bolinha decisiva foi o ex-atacante Jairzinho, tricampeão mundial pela seleção na Copa de 1970.

O Timão chegou à decisão ao eliminar o Fluminense, vencendo por 3 a 0 a partida de volta, na Neo Química Arena, após empate em 2 a 2, no Maracanã.

A competição pode ser o único troféu corintiano na temporada, tendo em vista que a equipe caiu nas semifinais do Paulista, foi eliminada nas quartas da Libertadores e está distante da liderança do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Flamengo, que eliminou o São Paulo na semifinal, vê na competição a possível coroação de um fim de temporada destacado. Em ascensão desde a chegada de Dorival Júnior, o time está na final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens