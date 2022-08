Semifinais da Copa do Brasil: como chegam os times para a reta final

Os finalistas da Copa do Brasil começam a ser decididos nesta quarta-feira, 24. Às 19h30, a bola rola para Fluminense x Corinthians, no Maracanã, enquanto São Paulo x Flamengo está marcado para 21h30, no Morumbi.

Quem avançar para a decisão já garante 25 milhões de reais, podendo o prêmio ser aumentado para 60 milhões, em caso de título. Até então, o São Paulo somou 19,5 milhões, pois passou por todas as fases. Corinthians, Flamengo e Fluminense, que entraram já na terceira fase por terem participado da Libertadores, acumularam 16,8 milhões.

Confira como chegam os semifinalistas da Copa do Brasil 2022:

Fluminense

Em alta, o Tricolor chega para a semifinal após golear o Coritiba por 5 a 2 e se consolidar na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Invicto jogando em casa há 10 jogos, o Fluminense de Fernando Diniz encara o Corinthians.

Como mandante, o retrospecto do Flu contra o Corinthians é positivo: venceu ou empatou 74,5% das partidas. O último encontro, inclusive, acabou em um 4 a 0 favorável, pelo Brasileiro deste ano.

Corinthians

A única vitória corintiana nos últimos seis jogos foi a goleada na volta das quartas da Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense, que garantiu a classificação para a semi. Além dessa partida, foram quatro derrotas e um empate. Consequentemente, o Timão se distanciou ainda mais da liderança do Brasileirão.

Porém, apesar da má fase, o Timão pode se apegar ao histórico contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Em 2009 e 2016, edições em que os clubes se encontraram, o Timão se deu melhor com roteiros semelhantes: venceu em casa e empatou como visitante.

São Paulo

Sonhando com o título inédito da Copa do Brasil, o time de Rogério Ceni tem duro desafio. Bem nas competições de mata-mata e instável no Brasileirão, o São Paulo deve contar com forte apoio da torcida no duelo desta quarta-feira.

O único encontro de São Paulo e Flamengo em uma Copa do Brasil foi em 2020. Na ocasião, Ceni estava do lado rubro-negro e viu o Tricolor avançar após duas vitórias. Assim, o são-paulino pode se apegar à história para o confronto desta fase.

Flamengo

Sem perder há 12 jogos, o Rubro-Negro vive excelente fase. Desde que Dorival Júnior assumiu, o Flamengo já marcou 43 gols e sofreu apenas 13, totalizando um saldo de gols de 30. Desse modo, com peças fortes e em excelente fase, chega como um dos favoritos para ir à decisão.

Além do bom futebol apresentado dentro de campo, o Flamengo se apega a números para a partida. Enfrentando Rogério Ceni como técnico, foram oito jogos, todos com vitória do lado flamenguista. O treinador, que passou pelo Rio entre 2020 e 2021, ainda deixou o comando do Rubro-Negro com três títulos.

