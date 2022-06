São Paulo x Palmeiras: onde assistir à Copa do Brasil nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 23, São Paulo e Palmeiras voltam a se encontrar após um intervalo de apenas três dias. Desta vez, o duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Choque-Rei acontece no Morumbi, em São Paulo, e está marcado para às 20h (de Brasília) com transmissão pelo serviço de streaming Amazon Prime.

Derrotado nos acréscimos pelo Verdão na última segunda-feira, 20, em confronto pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor avançou às oitavas da Copa do Brasil após vencer o Juventude pelo placar agregado de 4 a 2.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni deve promover mudanças. Nas laterais, Igor Vinícius e Reinaldo devem ceder espaço para Rafinha e Wellington. Outra dúvida recai sobre a manutenção de seis jogadores no meio de campo ou o retorno do atacante Luciano. Neste caso, Eder também concorre pela titularidade.

O treinador seguirá sem contar com Andrés Colorado, Gabriel Sara, Nikão, Talles Costa, Alisson, Luan, Caio e Walce, todos em recuperação de lesões, além de Moreira, convocado para a seleção sub-18

Do outro lado, o rival chega em situação mais confortável. Além da liderança do Brasileiro, o time não perde há 19 partidas e vive excelente momento na temporada.

Para o confronto, a maior novidade pode ser o retorno do lateral-direito Marcos Rocha, recuperado de dores na coxa direita. Caso retorne, os zagueiros Luan ou Murilo devem ser os escolhidos para sair, enquanto Gustavo Gómez, que atuava provisoriamente na função, voltaria para a defesa.

O Palmeiras chegou a esta etapa da competição depois de eliminar o Juazeirense-BA pelo placar agregado de 4 a 2. A equipe do técnico português Abel Ferreira decide a vaga em casa. O jogo de volta está marcado para o dia 14 de julho, no Allianz Parque.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-fera:

Copa do Brasil

19h

Fluminense x Cruzeiro – SporTV e Premiere

20h

São Paulo x Palmeiras – Amazon Prime

Brasileiro Série B

21h30

Ponte Preta x Sampaio Corrêa-MA – Premiere

CSA-AL x Grêmio – Premiere

