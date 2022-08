São Paulo x Flamengo: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil

São Paulo x Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da Globo na TV aberta, do SporTV na fechada e do Premiere no pay-per-view.

Pelo lado do time paulista, Rogério Ceni não poderá contar com o zagueiro Miranda, que foi expulso na fase anterior, de quartas de final, na partida em que o São Paulo eliminou o América Mineiro. Um provável time tem Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri.

Já no Fla, que superou o Athletico Paranaense nas quartas, o técnico Dorival Júnior terá o elenco completo e deve mandar o que tem de melhor a campo. Uma possível escalação é Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

O jogo de volta está marcado para 14 de setembro, no Maracanã. Já na outra semifinal, Corinthians e Fluminense medem forças; a primeira partida também acontece nesta quarta, no Rio de Janeiro.

Veja onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

19h30

Fluminense x Corinthians – SporTV e Premiere

21h30

São Paulo x Flamengo – Globo, SporTV e Premiere

