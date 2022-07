São Paulo x América-MG: onde assistir à Copa do Brasil nesta quinta

São Paulo e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 20h (de Brasília), em confronto válido pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece no estádio do Morumbi, em São Paulo, com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Tricolor chega motivado após derrotar o rival Palmeiras, nos pênaltis, na fase anterior. A equipe vem de uma sequência de quatro empates seguidos no Campeonato Brasileiro, o último deles por 3 a 3 diante do Goiás.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o retorno de três jogadores importantes: o goleiro Jandrei, além dos zagueiros Léo e Miranda, que desfalcaram o time nas duas últimas partidas por estarem se recuperando de dores musculares.

Já o Coelho conquistou vaga entre os oito melhores após ter eliminado o Botafogo pelo placar agregado de 5 a 0 – 3 a 0 no primeiro jogo e 2 a 0 no segundo.

Vindo de vitória por 1 a 0 contra o Atlético-GO, no último domingo, 24, fora de casa, a equipe do técnico Vagner Mancini terá de volta o lateral-esquerdo Danilo Avelar, que se recuperou de dores musculares, o meia Alê, que sentia incômodo na coxa esquerda, e os atacantes Pedrinho, que cumpriu suspensão, e Aloísio, que estava com uma inflamação no pé esquerdo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa do Brasil

20h

São Paulo x América-MG – SporTV e Premiere

20h30

Fortaleza x Fluminense – Amazon Prime

Brasileiro Série B

19h

Vasco x CRB-AL – SporTV e Premiere

21h30

Sport x Guarani – SporTV e Premiere

