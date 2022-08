São Paulo busca taça inédita; relembre suas 5 semifinais na Copa do Brasil

O São Paulo passou pelo América Mineiro, na última quinta-feira, 18, e está na semifinal da Copa do Brasil. Em busca do título inédito da competição, o Tricolor enfrenta o Flamengo na semifinal, que começa a ser disputada nesta quarta-feira, 24, às 21h30, no Morumbi, com transmissão de Globo, SportTV e Premiere.

Em 22 participações na competição, esta é a sexta vez que o São Paulo chega à fase de semifinal, com desvantagem histórica. Nas cinco edições anteriores, o Tricolor foi eliminado quatro vezes e avançou à decisão apenas em uma ocasião.

Relembre as cinco semifinais de Copa do Brasil do São Paulo

2000

A primeira semifinal de Copa do Brasil para o São Paulo foi positiva. Sob comando de Levir Culpi, o Tricolor encarou o Atlético Mineiro e avançou, após uma vitória e um empate. Na partida de ida, o São Paulo construiu boa vantagem de 3 a 0, no Morumbi. Assim, na volta, em Minas Gerais, o Tricolor não possibilitou o sonho de uma virada do Galo e empatou em 3 a 3, com três gols de Marcelinho Paraíba.

O rival da decisão foi outro mineiro, o Cruzeiro. Após um empate sem gols no primeiro jogo, o São Paulo sofreu a virada nos minutos finais e ficou com o vice-campeonato, ao perder por 2 a 1, com um traumático gol de falta de Geovanni, aos 45 do segundo tempo.

2002

Dois anos depois de ser vice, o Tricolor buscava outra vez a taça, mas encontrou nas semifinais uma barreira, o rival Corinthians. Os dois jogos foram disputados no Morumbi. A primeira partida contou com requintes de crueldade para o lado são-paulino.

Em um jogo de alto aproveitamento corintiano, Deivid marcou duas vezes e decidiu o 2 a 0. França, em sua despedida pelo Tricolor, ainda perdeu um pênalti. Na volta, o São Paulo chegou a abrir o placar com Reinaldo, mas sofreu o empate em sequência. Kaká, à época uma promessa, fez o segundo, mas a eliminação se manteve com o 2 a 1.

2012

Dez anos depois, tendo em vista a ausência de muitas Copas do Brasil em razão da participação em Libertadores, o São Paulo voltou a uma semifinal da competição. O rival da vez foi o Coritiba, treinado por Marcelo Oliveira, que nos dois anos seguintes venceria o Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro.

O jogo de ida da semifinal foi de vitória são-paulina, com gol de Lucas Moura. Porém, sem o goleiro Rogério Ceni que se recuperava de lesão no ombro direito, o Tricolor não segurou o Coritiba no Couto Pereira, que venceu por 2 a 0. O segundo tento do Coxa foi de Everton Ribeiro, hoje no Flamengo, rival do São Paulo na semifinal de 2022.

2015

No último ano de Rogério Ceni como goleiro, o São Paulo decepcionou seu torcedor mais uma vez em semifinais de Copa do Brasil. Treinado por Doriva (à época em alta por ter conquistado o Campeonato Paulista de 2014 com o Ituano), o Tricolor sofreu duas duras derrotas para o Santos.

O jogo de ida, disputado no Morumbi, acabou em 3 a 1 para o Peixe. O placar se repetiu na volta e sacramentou a eliminação são-paulina. Como adversários do Tricolor na ocasião, estavam Gabriel Barbosa e Dorival Júnior, atualmente atacante e treinador do Flamengo, rival deste ano.

2020

Em uma temporada de “quase” no Campeonato Brasileiro, o São Paulo esbarrou, mais uma vez, na semifinal da Copa do Brasil. Tendo em vista a paralisação do calendário pela pandemia da Covid-19, as partidas aconteceram entre o Natal e o fim do ano.

Contra o Grêmio de Renato Gaúcho, o Tricolor de Fernando Diniz foi derrotado por 1 a 0 na ida, em Porto Alegre. Na volta, nem mesmo o futebol ofensivo são-paulino foi capaz de tirar o 0 a 0 do placar.

