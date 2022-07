Santos x Corinthians: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta-feira

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 13, às 21h30 (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Copa da Brasil. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos, com transmissão pela Globo, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere. O primeiro jogo terminou com goleada da equipe da capital por 4 a 0.

Para o duelo, o Peixe chega bastante pressionado, mas um pouco mais aliviado após a vitória por 1 a 0 diante do Atlético-GO, no último domingo, 10, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda sem um novo treinador, a equipe continuará sob o comando de Marcelo Fernandes, que terá o ex-meio-campista Giovanni, ídolo do clube, como seu auxiliar pontual.

Para a partida, o time não contará com o meia-atacante Ricardo Goulart, que negocia a sua rescisão contratual, e com o zagueiro Kaiky, próximo de ser negociado com o Almería-ESP.

A tendência é que Fernandes mantenha a mesma equipe do fim de semana, com a presença do experiente meia uruguaio Carlos Sánchez entre os titulares.

Já o Timão vem embalado pela classificação às quartas de final da Libertadores, além da vitória contra o Flamengo no fim de semana, que recolocou a equipe na vice-liderança do Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Vítor Pereira não deverá contar com Mantuan, Júnior Moraes e Lucas Piton, todos em tratamento de lesões. Outras baixas são Fagner, Maycon e Renato Augusto, ainda em aprimoramento do condicionamento físico.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o Corinthians pode até perder por três gols de diferença, enquanto o Santos precisa vencer por cinco ou mais gols. Uma derrota do Timão por quatro gols leva decisão do confronto para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

19h

Goiás x Atlético-GO – SporTV e Premiere

20h

Ceará x Fortaleza – Amazon Prime

21h30

Flamengo x Atlético-MG – TV Globo, SporTV e Premiere

Santos x Corinthians – TV Globo, SporTV e Premiere

