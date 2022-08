Rogério critica preço alto de ingressos do São Paulo: ‘Erramos a mão’

O técnico Rogério Ceni, do São Paulo, criticou o preço dos ingressos praticados pela diretoria do Tricolor para a ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo, no Morumbi, o treinador disse que “foi caro” ir ao estádio, que não estava completamente lotado.

A entrada mais barata para a partida custou 75 reais e o preço na cadeira chegava a 530. O jogo registrou 51.365 presentes no estádio (quantia abaixo do esperado) e uma renda que ultrapassou 6 milhões de reais. O “ticket médio” ficou em 121 reais.

Em entrevista coletiva após o jogo, Rogério Ceni foi direto na crítica: “Caro. ingresso foi caro. Erramos a mão do ingresso. Torcedor sempre acompanhou a gente… erramos. Ponto. Caro demais. Talvez tenhamos a chance de corrigir para a Sul-Americana”.

O São Paulo volta a campo no Morumbi no próximo domingo, 28, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. A volta da Copa do Brasil está marcada para dia 14 de setembro, no Maracanã.

