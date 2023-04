Pressão sobre Lázaro: Corinthians se complica na Copa do Brasil

O Corinthians perdeu para o Remo por 2 a 0, na última quarta-feira, 12, no Mangueirão, em Belém, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A atuação ruim complicou a vida do Timão no torneio, que precisa reverter a desvantagem no próximo dia 26, em São Paulo. Além disso, o revés aumentou a pressão sobre o treinador Fernando Lázaro, que assumiu no início da temporada.

Durante o duelo, o Corinthians finalizou na direção do gol apenas duas vezes, enquanto o Remo acertou seis chutes. Com 64% de posse de bola, a equipe paulista teve uma partida pouco inspirada, na contramão da vitória contra o Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores, na última semana.

Promovido para a posição de técnico do clube definitivamente, Lázaro tem quatro derrotas em 15 partidas. A eliminação nas quartas de final do Paulista, em casa, diante do Ituano, foi o momento de maior tensão neste início de trabalho. Em coletiva de imprensa após a derrota, o treinador de 41 anos assumiu a atuação abaixo da crítica.

“Realmente foi uma partida muito ruim no contexto geral. O que a gente projetou para o jogo, não conseguimos executar, inclusive, pelas mudanças de trazer a velocidade pelos lados, de tentar explorar e abrir campo. Um adversário que fez um bom jogo e explorou a questão da transição, que a gente entendia que seria um recurso a buscar e onde tiveram as melhores situações, criou os gols e outras chances”, analisou.

O treinador optou por poupar alguns titulares, como Roger Guedes e Fagner, que entraram no segundo tempo. O jovem Pedro, de 17 anos, foi um dos poucos destaques do time na etapa inicial, mas acabou substituído. “Pedro participou bem do jogo. Buscou, se movimentou. Traz essa jogada mais aberta, de velocidade. É um cara agudo. Participou bem, mas, dentro do que a partida mostrou, o resultado, a necessidade de buscar, precisei trocar pelo Róger Guedes”, justificou o técnico.

Ainda assim, Fernando Lázaro ressaltou que a possibilidade da classificação segue viva, apesar da situação delicada: “A competição nos permite pensar em reconstruir para reverter em casa. Temos condição, temos capacidade para isso, mas é muito difícil. Sabemos da dificuldade, sabemos o que não conseguimos saber e que temos que ser muito melhor em casa. É passo a passo.”

Depois do Corinthians, o clube grande em situação mais complicada é o São Paulo, que empatou sem gols com o Ituano. Campeões estaduais, o Palmeiras fez 4 a 2 na Tombense, o Fluminense venceu o Paysandu por 3 a 0 e o Atlético Mineiro superou o Brasil de Pelotas por 2 a 1, todos jogando a ida em casa.

Treze dos 16 jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil já foram disputados. Nesta quinta-feira, 12, completam a rodada Náutico x Cruzeiro, Maringá x Flamengo e ABC x Grêmio fecham a rodada.

Confira os resultados das partidas realizadas:

Volta Redonda 1×2 Bahia

Botafogo-SP 0x2 Santos

Internacional 2×1 CSA

Fortaleza 6×1 Águia de Marabá

São Paulo 0x0 Ituano

Nova Iguaçu 1×2 América-MG

Coritiba 3×3 Sport

CRB 1×0 Athletico

Fluminense 3×0 Paysandu

Palmeiras 4×2 Tombense

Remo 2×0 Corinthians

Ypiranga 0x2 Botafogo

Atlético Mineiro 2×1 Brasil de Pelotas