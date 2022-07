Por título inédito da Copa do Brasil, São Paulo encara lesões e calendário

Os mais de 51.000 torcedores do São Paulo que estavam no estádio do Morumbi comemoraram quando o árbitro Wilton Pereira Sampaio apitou pela última vez e a vitória sobre o América-MG foi confirmada, na última quinta-feira, 28. O resultado significou ao Tricolor uma vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil, competição ainda ausente na sala de troféus da equipe. Porém, os milhões de são-paulinos não terão dias tão calmos até a volta do duelo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A equipe dirigida por Rogério Ceni ainda sofre com lesões acumuladas e um calendário apertado. Entre os dias 31 de julho e 18 de agosto, data da volta da Copa do Brasil, o Tricolor tem seis jogos, uma média de uma partida a cada três dias.

Neste contexto, com o cansaço de atletas, pouco tempo de treinamento, viagens e jogos em sequência, o treinador administra diversos problemas para escalar a equipe. Jandrei, Reinaldo, Alisson, André Anderson, Patrick, Caio, Luan, Arboleda e Walce estão fora por lesão. Entre os nomes, nenhum deles deve estar disponível para todos os próximos compromissos.

Porém, ao menos uma boa notícia chegou para os torcedores: o atacante Luciano, autor do gol contra o América-MG, que deixou o campo com dores na posterior da coxa esquerda, teve a sua situação amenizada: “acho que não traz preocupação em relação a lesão, foi câimbra, cansaço, ele correu bastante. Saiu por isso”, explicou Ceni.

Continua após a publicidade

Ainda assim, como consequência aos muitos problemas físicos, Ceni precisa mandar a campo jovens. Um dos exemplos é Thiago Couto, goleiro de 23 anos com poucos jogos como profissional, que precisou assumir a posição nas últimas partidas. Contra o Coelho, o camisa 40 se redimiu de falhas recentes ao defender pênalti cobrado por Iago Maidana, garantindo a vitória do Tricolor.

A situação de Jandrei, titular do gol tricolor, indica que o inexperiente arqueiro deve atuar em confrontos diretos do Brasileiro, decisivos jogos das quartas da Sul-Americana e até mesmo a volta da Copa do Brasil. Sobre reforços, o treinador do São Paulo foi enfático e bateu na tecla da delicada situação financeira, tratando como muito difícil a chegada de novas peças.

Confira a sequência do São Paulo até a decisiva das quartas da Copa do Brasil:

31/7 – Athletico-PR (fora) – Brasileiro

3/8 – Ceará (casa) – Sul-Americana

6/8 – Flamengo (casa) – Brasileiro

10/8 – Ceará (fora) – Sul-Americana

14/8 – Red Bull Bragantino (casa) – Brasileiro

18/8 – América-MG (fora) – Copa do Brasil

Questionado sobre a manutenção do foco, Ceni relatou conversa que teve com os atletas sobre os próximos compromissos: “nós temos que lembrar que o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro e a Copa do Brasil só vai ser decidida daqui três semanas. Não adianta se acomodar com jogo de copa. O único campeonato que tem data certa para acabar é o Brasileirão e nós precisamos somar pontos.”

O São Paulo, que figura entre os clubes mais vencedores do continente, nunca conquistou uma Copa do Brasil. Nesta temporada, o Tricolor é um dos oito times que seguem na competição. A torcida sonha com a taça inédita, apesar de Rogério Ceni e o elenco precisarem superar as lesões e o calendário apertado.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens