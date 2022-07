Ponto fraco: Palmeiras de Abel nunca venceu uma disputa de pênaltis

O Palmeiras perdeu nos pênaltis para o São Paulo, na última quinta-feira, 14, e deu adeus à briga pela Copa do Brasil. A eliminação representou mais um revés desta forma do alviverde nos últimos anos e voltou a expor um ponto fraco do time de Abel Ferreira. Com o português no comando, a equipe não levou a melhor em nenhuma das cinco disputas de penalidades que participou.

Na derrota para o Tricolor, os pênaltis foram, de fato, os vilões. Ainda no tempo normal, com o placar apontando vantagem de 2 a 0, Raphael Veiga, que até então tinha aproveitamento de 24 gols em 25 batidas, cobrou por cima do gol e perdeu a oportunidade de praticamente garantir a classificação. A falha do meia recolocou no jogo o São Paulo, que marcou em sequência e levou a decisão para as penalidades. Na disputa, Veiga errou mais uma vez, além de Wesley, selando a eliminação.

Foi a quinta derrota consecutiva em disputa de pênaltis do Palmeiras em menos de dois anos. A saga negativa começou em fevereiro de 2021, no jogo que valia o terceiro lugar do Mundial de Clubes. Contra o egípcio Al Ahly, a equipe brasileira abusou dos erros e amargou sua segunda derrota naquela edição da competição.

Cerca de dois meses depois, na Supercopa do Brasil, o Verdão ficou com o vice-campeonato frente ao Flamengo da mesma forma. Apenas alguns dias se passaram e, na Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, as penalidades deram outro segundo lugar ao time de Abel Ferreira. Em ambas as ocasiões o time chegou a converter uma cobrança no tempo regulamentar.

Depois de dois vices em razão do aproveitamento ruim em penalidades, o Palmeiras esbarrou no mesmo problema para avançar na Copa do Brasil de 2021. Em jogo da terceira fase, o time de Abel Ferreira foi derrotado pelo CRB, em uma disputa com quatro pênaltis desperdiçados.

Um número que impressiona é que o Palmeiras tem um aproveitamento pouco melhor que 50%, nas últimas cinco disputas de pênaltis. Em 31 cobranças, 16 terminaram em gol, enquanto 15 foram perdidas. Um problema que, apesar de todo o sucesso recente sob o comando do treinador português, com cinco títulos conquistados, segue atormentando o torcedor.

