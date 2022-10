PLACAR lança o pôster do Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2022

Atualizado em 21 out 2022, 13h59 - Publicado em 21 out 2022, 13h50

Os torcedores do Flamengo seguem festejando o tetracampeonato da Copa do Brasil obtido nesta semana, com triunfo nos pênaltis sobre o Corinthians e a partir desta sexta-feira, 21, podem emoldurar esta memorável conquista. Retomando uma histórica tradição, PLACAR, em parceria com a BetNacional, lançou a revista-pôster do título, já disponível em bancas do Rio de Janeiro, de São Paulo, e da região nordeste.

Em breve, serão lançados também os pôsteres do campeão brasileiro de 2022 e do vencedor da Copa Libertadores, cuja final entre Flamengo e Athletico-PR acontece dia 29, em Guayaquil, no Equador.