Pedro celebra volta por cima no Flamengo e já mira Libertadores e Copa

A estrela de Pedro voltou a brilhar. Autor do gol do Flamengo no tempo normal, no triunfo nos pênaltis sobre o Corinthians que valeu o tetracampeonato da Copa do Brasil, o atacante celebrou a reviravolta em sua carreira em 2022 e nem se permitiu comemorar tanto o tetra: a cabeça já está na final da Libertadores, dia 29, em Guayaquil, diante do Athletico-PR.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Foi um título difícil, mas tira um peso de cima do elenco. Agora é comemorar e pensar na Libertadores. Esse título nos dá uma confiança muito grande para a final porque sabemos que do outro lado está um grande time também. É buscar entrar com o mesmo foco que entramos hoje”, disse o atacante de 25 anos, autor de 28 gols e 10 assistências em 57 jogos no ano, na zona mista do Maracanã.

A história de Pedro e do Flamengo em 2022 começou a mudar no mês de junho. No dia 10, Dorival Junior foi anunciado como novo técnico. Seis dias depois, Bruno Henrique sofreu uma grave lesão no joelho. O que parecia ser um enorme problema acabou virando solução para o treinador. Pedro, que passara boa parte dos últimos meses na reserva, ganhou a vaga e se entendeu muito bem com Gabigol.

Continua após a publicidade

Plenamente recuperado, Pedro admitiu ter passado um início do ano duro. “Aquele momento foi muito difícil, mas tenho um parte mental muito forte para dar a volta por cima, com muito trabalho”, disse, celebrando mais um título pelo rubro-negro. “Passou um filme na minha cabeça. Estava muito emocionado e agradecendo a Deus. Todo dia que visto essa camisa realizo um sonho de criança e ganhar uma taça com o Maracanã lotado e ao lado da minha família é motivo de muito orgulho”

Depois da final no Equador, Pedro terá mais uma preocupação imediata: a convocação para a Copa do Mundo de 2022, no dia 7 de dezembro. Lembrado na última lista da seleção brasileira para amistosos, o jogador deve ter a chance de coroar no Catar o ano de sua grande redenção.