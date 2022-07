Palmeiras x São Paulo: onde assistir à Copa do Brasil nesta quinta-feira

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 20h (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Copa da Brasil. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Amazon Prime. O primeiro jogo terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0.

Líder do Brasileirão e classificado para as quartas de final da Libertadores, o Verdão agora luta para não sofrer a primeira eliminação na temporada. O time empatou fora de casa com o Fortaleza, no último sábado, 10, em confronto pela 16ª rodada da competição.

Para o Majestoso, o técnico Abel Ferreira ainda tem dúvidas sobre a escalação do atacante Rony, substituído com dores na coxa esquerda no fim de semana. Caso não atue, o substituto mais provável será Breno Lopes.

Mesmo recuperado de um corte no pé, o atacante Gabriel Veron não será utilizado após aparecer em vídeos que circularam nas redes sociais bebendo álcool em uma balada na capital paulista.

Ele confirmou a veracidade das imagens e teve uma reunião com a diretoria e as lideranças do elenco, onde pediu desculpas. O atacante Rafael Navarro, lesionado, também não poderá atuar

A provável equipe titular terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony (Breno Lopes).

O Tricolor, por sua vez, vem de um empate sem gols fora de casa diante do Atlético-MG. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni poderá contar com os retornos do zagueiro Diego Costa e dos volantes Gabriel Neves e Rodrigo Nestor, que cumpriram suspensão no fim de semana.

Entre os jogadores que se recuperam de lesões, o meia André Anderson já participa normalmente dos treinamentos. Situação parecida com a de Andrés Colorado. O meia Nikão deve voltar a ser relacionado.

Um provável time para a partida terá: Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patric e Welington; Calleri.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o São Paulo pode até empatar por qualquer placar, enquanto o Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma derrota do Tricolor por um gol leva decisão do confronto para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

