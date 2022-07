Ônibus do Atlético-MG é apedrejado na chegada ao Maracanã

O ônibus do Atlético Mineiro foi apedrejado na chegada ao Maracanã, para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, 13, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo que envolve uma rivalidade interestadual tem um clima tenso nos bastidores durante as últimas semanas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A informação do ataque ao veículo foi divulgada pelo Atlético. Um dos vidros foi quebrado. Durante as últimas semanas, ameaças entre as torcidas organizadas esquentaram a tensão. O Galo chegou a enviar pedido oficial de reforço na segurança.

O jogo começa às 21h30 (de Brasília). O Atlético venceu o jogo de ida por 2 a 1 e joga por um empate para avançar às quartas de final.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens