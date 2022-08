Onde assistir ao sorteio da semifinal da Copa do Brasil 2022

A Copa do Brasil de 2022 terá sua fase semifinal completamente definida na próxima sexta-feira, 19. Três dos times já estão definidos: o Fluminense, enfrentará o Corinthians enquanto o Flamengo medirá forças com o vencedor de América-MG e São Paulo, que duelam nesta quinta, 18, em Belo Horizonte. O sorteio que definirá as datas e mandos de jogo acontece às 11h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão oficial no canal da CBF no YouTube e será acompanhado, minuto a minuto, no site de PLACAR.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O chaveamento já estava definido desde as quartas de final. No entanto, agora a CBF definirá quando e onde ocorrem as partidas. Os duelos de ida serão em 24 e 25 de agosto e os de volta em 14 ou 15 de setembro.

Nas quartas de final, a CBF pagou 3,9 milhões de reais para cada clube participante. Os semifinalistas receberão 8 milhões de reais. O campeão levará para casa 60 milhões de reais, enquanto o vice terá direito a 25 milhões de reais. As finais estão marcadas para 12 e 19 de outubro.

Onde assistir ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil:

13h30 – Canal da CBF no YouTube

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens