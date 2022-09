Onde assistir ao sorteio da final da Copa do Brasil 2022

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteará nesta terça-feira, 20, às 11h (de Brasília), a ordem dos mandos de campo dos jogos da final da atual edição da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. As partidas ocorrem nos dias 12 e 19 de outubro. O evento na sede da entidade, no Rio de Janeiro, terá transmissão ao vivo do canal da CBF no Youtube e será acompanhado, minuto a minuto, no site de PLACAR.

A programação contará com a participação dos técnicos Vítor Pereira, do Corinthians, e Dorival Júnior, do Flamengo, além de dois capitães indicados pelas duas equipes.

Ao fim do sorteio, a CBF vai oficializar os locais e os horários das decisões. O campeão da Copa do Brasil vai levar para casa, além da taça, uma quantia de 60 milhões de reais. O vice-campeão, por sua vez, ficará com 25 milhões de reais.

O Flamengo foi o primeiro a garantir vaga na final ao eliminar o São Paulo, após vitória por 3 a 1, no Morumbi, e novo triunfo por 1 a 0, no Maracanã. A equipe carioca, que também é finalista da Libertadores, vai em busca do tetracampeonato (1990, 2006 e 2013).

Já o Corinthians eliminou o Fluminense na semifinal ao empatar o primeiro jogo em 2 a 2, no Maracanã, e vencer nesta quinta-feira, 15, por 3 a 0 o jogo de volta na Neo Química Arena. A equipe volta a disputar a final depois de quatro anos, quando, na ocasião, perdeu para o Cruzeiro. Assim como o adversário, o Corinthians é tricampeão (1995, 2002 e 2009).

