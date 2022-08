Mr. Copa do Brasil: Felipão desafia Flamengo em busca de nova façanha

Se a Copa do Brasil precisasse ser definida por um único treinador, este seria Luiz Felipe Scolari. O atual comandante do Athletico Paranaense é o maior campeão da história da competição, com quatro taças em cinco finais, além de ter 100 jogos pelo torneio e um aproveitamento de respeito: se passar pelo Flamengo nesta quarta-feira, 17, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, chegará à sua nona semifinal em 15 participações.

O primeiro dos quatro títulos de Felipão veio em 1991, com o surpreendente Criciúma, batendo na final o Grêmio. Já pelo Tricolor gaúcho, o treinador ganhou a edição de 1994 e foi vice em 1995, quando perdeu a decisão para o Corinthians. As outras duas taças vieram pelo Palmeiras: em 1998, com um timaço cuja base seria campeã da Libertadores no ano seguinte, e em 2012, com uma equipe desacreditada – e que, inclusive, seria rebaixada à Série B do Brasileiro no mesmo ano.

No total, Felipão tem 100 partidas pela Copa do Brasil, com 59 vitórias, 26 empates e 15 derrotas. O último desses jogos foi o duelo de ida contra o Flamengo pelas quartas de final da edição atual, no Maracanã, quando o Athletico sofreu um bombardeio do time da casa, mas segurou o empate por 0 a 0.

Para alcançar sua nona semifinal, Scolari terá que vencer em casa o Flamengo – ou, em caso de novo empate, superar o rival nos pênaltis. O confronto terá um elemento extra, já que na última rodada do Brasileirão, as duas equipes se enfrentaram e o resultado foi uma goleada por 5 a 0 em favor do time carioca. Mesmo com times reservas em campo, Felipão admitiu que o resultado pode abalar psicologicamente seu elenco.

“Não vai ser terra arrasada, mas é um resultado que temos que pensar um pouco mais. Ver o que podemos tirar de bom para o jogo da classificação. Pode ter efeito psicológico, com time abalado. Temos que pensar que é um jogo diferente, em casa e com outros atletas. Vamos tentar que não seja perturbador”, disse o experiente treinador de 73 anos.

No provável último trabalho da carreira – ele mesmo já afirmou que deve se aposentar ao final da temporada -, o campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 também está vivo em outras competições. Na Libertadores, o Athletico está na semifinal, onde vai encarar o atual bicampeão Palmeiras, justamente um dos clubes marcantes na carreira de Felipão. Já no Brasileiro, o Furacão ocupa a quinta posição.

