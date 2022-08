Jorginho elogia Vítor Pereira e cutuca Abel: ‘Nada a ver com o outro’

O técnico Jorginho, do Atlético Goianiense, voltou a desabafar contra o português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a derrota por 4 a 1 de sua equipe diante do Corinthians, nesta quarta-feira, 17, resultado que causou a desclassificação das quartas de final da Copa do Brasil. Questionado novamente sobre o companheiro de profissão, ele disse não gostar da postura de Abel e fez comparações com a conduta de Vítor Pereira, compatriota do rival.

“Eu tenho que parabenizar o Vitor pelo grande jogo que eles fizeram. Nós tivemos um grande jogo em casa (vitória por 2 a 0, em 27 de julho). Ele é um cara super simpático, muito diferente do Abel”, iniciou o treinador.

“Já fui anfitrião umas três vezes aqui e nunca recebi um aperto de mão. Não vou falar mais sobre isso. É coisa do passado. Já falei o que tinha que falar. Quero parabenizar o Vitor e dizer que ele é um bom treinador, fez um bom trabalho”, completou, antes de fazer a comparação entre os profissionais:

“Um português não tem nada a ver com o outro. Eu falei especificamente de um português, o Abel Ferreira, não do Vitor, do Luis. Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão da pessoa, que por mais que seja muito simpática com os seus jogadores, que tenha um trabalho fantástico, tem uma postura que eu não gosto”.

Curiosamente, Pereira foi alvo de uma série de críticas ao mencionar a conta bancária quando perguntado se estava pressionado no cargo pela possibilidade de eliminação na competição. Ao fim do jogo, ele justificou dizendo ter regido impulsivamente e que não aceitou a proposta do Corinthians por dinheiro, mas por se sentir identificado com a paixão da torcida.

Jorginho, por sua vez, se juntou recentemente a nomes como Cuca e Mano Menezes, comandantes de Atlético Mineiro e Internacional, respectivamente, ao desabafar contra as recentes falas de Abel.

Em entrevista à ESPN na última terça-feira, 16, ele fez ampla defesa a Cuca, citando “falta de respeito” do português ao se referir ao amigo, e demonstrou incômodo por ter sido acusado de xenofobia nas redes sociais.

“Eu vi a entrevista do Cuca e vi a entrevista do Abel. Respeito muito o Abel, porque ele tem sido um cara vitorioso aqui. Ele não ganhou nada antes, mas ganhou aqui. Só que ele ganhou com o Palmeiras, que é um grande time, um grande elenco. Só que ele não pode sugerir o que ele fez para mim, por exemplo. Ele sugeriu para mim: ‘O time deles é muito bom ofensivamente, mas defensivamente deixa a desejar’. P…, isso ele está querendo me sacanear. Eu falei dele, mas do comportamento. Fale do meu comportamento, brigue comigo. Agora, falar da minha equipe, do meu time, do que eu teria que fazer? É o que ele fez com o Cuca”, desabafou.

“O Cuca não fez nada além de expor uma situação que é uma realidade em termos de comportamento de uma equipe que perde um ou dois jogadores, ela se fecha muito mais. E o Palmeiras é uma equipe reativa. É real. E de uma frase que o Cuca fez, eles trouxeram basicamente uma doutrina. Cara, não é. O Cuca sabe o quanto é difícil jogar contra uma equipe que tem nove jogadores, porque ela vai se fechar, vai ficar num 4-4-1, ou talvez num 5-4-1, que é difícil de entrar. E ela não vai se expor, só vai se expor com um ou dois jogadores de velocidade. Foi isso que ele colocou”, completou.

No último domingo, 14, depois da vitória por 1 a 0 do Galo sobre o Coritiba, em confronto pela 22ª rodada do Brasileirão, Cuca respondeu a um questionamento dizendo que “quando se ganha, tudo é perfeito” e destacou, por exemplo, que o lema pregado por Abel Ferreira “cabeça fria, coração quente” quase sucumbiu durante a semana, pela Libertadores, após o Verdão ter dois jogadores expulsos diante de sua equipe. O clube paulista conseguiu empatar por 0 a 0 nos 90 minutos e avançou nos pênaltis.

A fala que gerou incômodo de Abel ocorreu quando o treinador português elogiou Cuca, dizendo ser um “treinador experiente, com muitos títulos”, mas que não conseguiu perceber as adaptações táticas que realizou para segurar o resultado. O técnico atleticano justificou que o adversário se fechou defensivamente, chamando o Palmeiras de “um time reativo”, enquanto a sua equipe é “proativa, que propõe o jogo”.

Jorginho e Cuca não foram os únicos. Após a vitória diante do Fluminense, no fim de semana, Mano Menezes ironizou chamando de “aula” a fala de Abel sobre como superou o Galo.

O Timão precisava de dois gols para ao menos levar a decisão para os pênaltis. Após abrir o placar com um gol do zagueiro Gil, no fim do primeiro tempo, Yuri Alberto marcou por três vezes: aos 4, 10 e 26 minutos.

O adversário na semifinal será o Fluminense, que eliminou o Fortaleza mais cedo. Do outro lado, o Flamengo, que passou pelo Athletico-PR, enfrenta o vencedor de América Mineiro e São Paulo. Os mandos de jogos e datas das semifinais serão sorteados pela CBF.

