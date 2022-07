Jogando em casa, São Paulo vence América e abre vantagem na Copa do Brasil

O São Paulo venceu o América Mineiro por 1 a 0, nesta quinta-feira, 28, no Morumbi, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O gol do Tricolor foi marcado por Luciano, ainda no primeiro tempo. A volta do duelo está marcada para dia 18 de agosto, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Em busca do primeiro título da Copa do Brasil, ambas as equipes entraram no gramado com o peso do jogo. Para mais de 50.000 presentes no Morumbi, a partida foi pouco movimentada. Sem alternativas de criação, o São Paulo, logo quando chegou com perigo, balançou as redes. Aos 34 minutos, Igor Vinicius encontrou Luciano na área, que cabeceou e deu sequência à boa fase.

Na segunda etapa, quem chegou mais perto de marcar foi o visitante. A boa marcação do Coelho não permitiu que Tricolor ampliasse. Assim, aos 19 minutos, o goleiro Thiago Couto derrubou Henrique Almeida na área e cometeu pênalti. Porém, Iago Maidana cobrou a penalidade e o arqueiro se redimiu, defendendo. O tempo final ainda marcou a estreia do argentino Giuliano Galoppo, nova contratação são-paulina.

O São Paulo vai com vantagem para a volta, que acontece em 18 de agosto, no Independência, com mando do América Mineiro. Antes disso, o Tricolor tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, enquanto o Coelho disputa apenas o nacional.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens