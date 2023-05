Hulk vive melhor ano no Atlético-MG e participa de 51% dos gols do time

Atlético Mineiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O embate que mede as forças dos times treinados por Eduardo Coudet e Vanderlei Luxemburgo, mas tem um claro protagonista: Hulk.

Atravessando grande fase, o atacante do Galo vive a melhor temporada com a camisa alvinegra. Em 2023, o ídolo atleticano soma 17 gols e cinco assistências em 24 jogos, média de 0,91 participação direta em gols.

Hulk precisa de 86 minutos, menos do que uma partida, para marcar ou assistir um companheiro, segundo dados do site de estatísticas Ogol. A conta é ainda melhor para o jogador já que considera o fato de nem sempre atuar os 90 minutos.

Anos completos de Hulk no Galo 2021 68 jogos, 36 gols e 13 assistências

Média de 0,77 por jogo 2022 46 jogos, 29 gols e 5 assistências

Média de 0,73 por jogo

O camisa 7 participou diretamente de 51% dos gols do Galo em 2023. O número evidencia uma espécie de dependência, mas, também, expressa a influência de Hulk, que mostrou-se decisivo em todos os títulos conquistados pelo clube desde 2021.

Em números gerais, ele tem 82 gols e 23 assistências pelo Atlético Mineiro. Segundo maior artilheiro do clube no século (atrás apenas de Diego Tardelli, que balançou as redes 112 vezes) e 25º da história centenária, também se destaca bastante em outros recortes.

Atuando como mandante, foi a campo 71 vezes, saiu vitorioso em 53, empatou 10 e foi derrotado apenas oito. Nessas partidas, fez 57 gols e deu 13 assistências, o que representa médias altíssimas: 0,98 participações por jogo e a necessidade de 81 minutos em campo para marcar.

Casa do duelo desta quarta, o Mineirão também é o estádio “preferido” do atacante. Em 60 jogos, foram 49 gols, 11 assistências e os status de maior artilheiro do estádio após a reforma para a Copa do Mundo de 2014, além da sétima posição no ranking histórico.

Pela Copa do Brasil, Hulk também brilha. Nas 14 partidas que fez, marcou 10 gols, deu duas assistências e foi campeão em 2021. O craque é o sexto maior artilheiro do Galo na história da competição e está a seis de igualar Guilherme, líder do ranking.