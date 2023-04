O Flamengo ainda busca um treinador principal depois da demissão de Vítor Pereira — Jorge Jesus é o favorito e teve um áudio vazado no qual demonstra interesse no retorno. Nesta quinta-feira, 13, o clube rubro-negro terá Mário Jorge como treinador interino na estreia na Copa do Brasil, diante do Maringá, no estádio Willie Davids. Esta não será a primeira experiência do treinador do sub-20 na equipe profissional.

Mário Jorge dos Santos Silva, carioca de 45 anos, cujo nome é uma homenagem ao lendário atacante e técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, comandou um time de jovens do Flamengo em três rodadas do Campeonato Carioca de 2023, um empate contra o Bangu e vitórias sobre Audax e Botafogo, enquanto VP iniciava os trabalhos com a equipe titular.

O jovem treinador está no Flamengo desde 2016, com trabalhos bem sucedidos na categoria de base, desde o sub-13 até o sub-20. No sub-17, conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa, com aproveitamento de 81%, em 2021. Ele ajudou na formação de Lázaro, Noga, Reinier, Matheus França e Mateusão, nomes com serviços prestados no profissional.

Em 2023, ele comandou o sub-20 do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não estava presente na eliminação para o Avaí na segunda fase do torneio, pois dirigia a equipe profissional no Carioca. Atualmente, o time é líder do grupo A do Campeonato Brasileiro da categoria.

Bruno Guimarães foi pupilo e Ancelotti é inspiração

Um dos primeiros trabalhos de Mário Jorge no esporte foi como professor de futsal no clube Helênico, no bairro Rio Comprido, zona norte do Rio, onde conheceu um talento da seleção brasileira: o meia Bruno Guimarães, atualmente no Newcastle, com quem trabalhou dos cinco aos 13 anos. “No sub-11, o Bruno começou a jogar com nove anos e jogava com o pessoal de 11. Que valentia, que parte competitiva aguçada! Eu achava o máximo e colocava ele para jogar. Aí eu pedia para ele sair, mas ele não queria”, contou ao Charla Podcast.

Ele também trabalhou com Bruno Guimarães na base do Audax Rio e com o lateral Marcelo, atualmente no Fluminense. “Eu trabalho com futebol desde 2010, mas a minha vida com futebol ela começa como treinador, em 1996. (…) É muito gratificante ver todos os meninos que acreditaram no processo, foram persistentes e resilientes. Porque o futebol é muito difícil, mas eles conseguiram seu espaço no profissional. Para mim, é muito gratificante ver qualquer um desses meninos chegarem ao sucesso. Isso é um pedaço do meu sonho sendo realizado também”, contou ao ge.

Na mesma entrevista, Mário Jorge falou sobre suas inspirações na profissão: Zé Ricardo e o Mauricinho, ambos campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Flamengo. “Esses caras são referências e grandes amigos, o Zé é um cara que eu acompanho há mais tempo, ele trabalhou comigo no Audax, foi um cara que me deu um suporte legal nos meus primeiros anos no futebol de campo, e é um grande amigo. Em qualquer dificuldade ele me dá sempre um suporte. Muito feliz pelo Maurício Barbieri, de ter conseguido se colocar tão rápido no futebol e já está vindo para o Rio de Janeiro de novo (para o Vasco). Mas, um cara que me deu um suporte no sub-17 foi o Mauricinho. É um cara genial, muito fora da curva.”

Dentre as lendas da profissão — além de Zagallo, de quem se tornou xará graças à influência do avô botafoguense — seu preferido é o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. “É um cara que eu já estudei um pouco, e o estilo de liderança dele me instiga muito. Por ter trabalhado em diversas ligas diferentes, e ter conquistado êxito em todas elas.”

Mário Jorge deve dirigir o Flamengo também no início do Brasileirão, enquanto a diretoria trabalha na contratação de um novo treinador. O ídolo Jorge Jesus, atualmente no Fenerbahce, é a prioridade, com o argentino Jorge Sampaoli como plano B.