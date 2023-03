Grêmio passa sem sustos, Vasco dá vexame: a 2ª fase da Copa do Brasil

A segunda fase da Copa do Brasil chegou ao fim, na última quinta-feira, 16, com a eliminação do Vasco, ao perder para o ABC, nos pênaltis. A rodada, que contou também com a eliminação de outros dois times da elite nacional (Goiás e RB Bragantino), ainda teve a classificação tranquila do Grêmio, que se destaca na temporada e venceu o Ferroviário, do Ceará, com tranquilidade e gol do artilheiro Luis Suárez.

Ainda sem data definida para o sorteio, os 32 times da terceira fase já estão definidos, com o acréscimo dos 12 clubes que já entram neste estágio. São eles: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza (times da Libertadores), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde). A próxima fase está marcada para acontecer entre os dias 12 e 26 de abril.

Confira os potes do sorteio da Copa do Brasil:

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba

Pote 2: CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense-MG, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá-PR, Águia de Marabá-PA, Sport e ABC

Os resultados da segunda fase:

Brasil de Pelotas-RS 2 x 0 Ponte Preta

Camboriú-SC 0 x 1 Bahia

Remo-PA 2 x 1 São Luiz-RS

Tombense-MG 1 x 0 Retrô-PE

Náutico 2 x 1 Vila Nova-GO

Botafogo-SP 3 x 1 São Raimundo-RR

Santos 3 x 0 Iguatu-CE

Maringá-PR 2 x 0 Marcílio Dias-SC

Coritiba 1 (6) x (5) 1 Criciúma

América-MG 1 x 0 Santa Cruz

Nova Iguaçu-RJ 5 x 2 Nova Mutum-MT

Ituano 1 (4) x (2) 1 Ceará

Águia de Marabá-PA 0 (7) x (6) 0 Goiás

Botafogo 7 x 1 Brasiliense-DF

CRB-AL 5 x 0 Operário-MS

Ypiranga-RS 3 x 1 RB Bragantino

CSA-AL 1 x 0 Brusque-SC

Atlético-GO 1 (4) x (5) 1 Volta Redonda-RJ

Grêmio 3 x 0 Ferroviário-CE

Vasco 0 (5) x (6) 0 ABC-RN