Globo, Juazeirense, Afogados… relembre lista de zebras da Copa do Brasil

Maringá-PR e Remo tentam nesta quarta-feira, 26, encorpar ainda mais uma lista já recheada de zebras na Copa do Brasil. As equipes têm vantagem diante de Flamengo e Corinthians, respectivamente, e não são as únicas que podem aprontar na terceira fase da competição. PLACAR relembra algumas das principais surpresas deste século no torneio.

2022: Internacional x Globo-RN

Vice-campeão do Campeonato Brasileiro do ano passado, os colorados começaram o ano passado tomando um verdadeiro susto. A equipe, então comandada por Alexander Medina, caiu logo na primeira fase da Copa do Brasil diante do modesto Globo-RN, da quarta divisão nacional: 2 a 0 no placar, com direito a frango do goleiro colorado Daniel.

2022: Grêmio x Mirassol

Assim como o rival gaúcho, o Grêmio também foi surpreendido. Sucumbiu para o Mirassol por 3 a 2, fora de casa, na primeira fase da Copa do Brasil do ano passado. No jogo, a equipe de São Paulo reverteu o placar em duas oportunidades.

2021: Cruzeiro x Juazeirense-BA

Amargando a Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira sucumbiu para o modesto Juazeirense, do interior da Bahia. Depois de vencer por 1 a 0 o primeiro jogo, no Mineirão, o Cruzeiro então comandado por Felipe Conceição perdeu pelo mesmo placar no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Nos pênaltis, derrota por 3 a 2 e adeus precoce ainda na terceira fase da Copa do Brasil.

2020: Atlético Mineiro x Afogados-PE

O empate por 2 a 2 com o Afogados-PE no estádio Vianão, na cidade de Afogados da Ingazeira, foi seguido de uma inesperada eliminação nos pênaltis após 18 cobranças. A derrota rendeu piadas e causou uma revolução no Galo: demissões do técnico venezuelano Rafael Dudamel, do diretor executivo Rui Costa e do gerente de futebol Marques. No heroico triunfo do Afogados viralizou a imagem de Wallef, o goleiro de boné que teve atuação marcante na partida.

2009: Santos x CSA-AL

2005: Vasco x Baraúnas-RN

Antes do Paulista surpreender o país e erguer a taça da campeão daquele ano, o Baraúnas pregou peças. Fez, primeiramente, América-MG e Vitória de vítimas, mas o triunfo mais relevante ocorreu em cima do Vasco de Romário. Pelas oitavas de final, o time potiguar fez 3 a 0 mesmo jogando em São Januário causando a demissão do técnico Joel Santana. O personagem da partida foi o atacante Cícero Ramalho, veterano de 40 anos que voltava visivelmente acima do peso após duas temporadas parado. A atuação decisiva de Ramalho deu a ele a alcunha de “Cícero Romário”.

2005: Fluminense x Paulista

A zebra aqui não foi só a vitória do Paulista sobre o Fluminense na decisão, mas toda a trajetória do time de Jundiaí no torneio. Após deixar Botafogo, Internacional e Cruzeiro para trás, a equipe do interior de São Paulo venceu o Flu de Abel Braga no primeiro jogo da final, em casa, por 2 a 0, e segurou um empate sem gols em São Januário na partida de volta. O título fez o técnico Vagner Mancini se credenciar como um dos principais nomes no mercado brasileiro, além de lançar jogadores como o zagueiro Réver, o volante Cristian e o meia Márcio Mossoró.

2004: Flamengo x Santo André

Depois de surpreender o Palmeiras, o Santo André protagonizou uma maiores façanhas da história da Copa do Brasil na decisão diante do Flamengo. No primeiro jogo, um empate por 2 a 2 no ABC Paulista. Para a decisão diante do Flamengo, a equipe comandada por Péricles Chamusca surpreendeu e venceu por 2 a 0 em pleno Maracanã, com gols do atacante Sandro Gaúcho e do meia Élvis. A proeza virou um livro no último ano, escrito pelo jornalista Vladimir Bianchini, da ESPN: “Eles calaram o Maracanã”. Em um dos capítulos, os heróis contam que havia um palco armado com show programado da cantora Ivete Sangalo para ocorrer após o esperado título flamenguista.

2004: Vasco x 15 de Novembro-RS

Comandado pelo então desconhecido técnico Mano Menezes, a equipe de Campo Bom ganhou holofotes logo na segunda fase da Copa do Brasil ao eliminar o Vasco, novamente em São Januário. Depois de um empate por 1 a 1 no sul do país, o time gaúcho venceu por 3 a 0 com dois gols de Dauri. Só foi parado por outra surpresa: o Santo André, na semifinal.

2002: Palmeiras x ASA-AL

Uma das zebras mais marcantes, que fez o Palmeiras sofrer por anos com piadas de rivais e colocou o time de Arapiraca no mapa do futebol brasileiro. O Verdão era comandado por Vanderlei Luxemburgo e tinha nomes vencedores como Marcos, Arce e Galeano, mas sucumbiu logo na primeira fase. O ASA venceu o primeiro jogo em casa por 1 a 0 e perdeu no Palestra Itália por 2 a 1, avançando pelo gol marcado como visitante. O sonho dos alagoanos durou pouco, porém: na fase seguinte, foram eliminados pelo Confiança, do Sergipe.