Fortaleza x Fluminense: onde assistir à Copa do Brasil nesta quinta

Fortaleza e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 20h30 (de Brasília), em confronto válido pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece no Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Prime Vídeo.

O Leão do Pici se classificou após vencer o rival Ceará pelo placar agregado de 2 a 1. Apesar disso, vive momento crítico na última colocação do Campeonato Brasileiro, tendo somado apenas 15 pontos – três vitórias, seis empates e dez derrotas, um aproveitamento de 26,3%.

A última vez que entrou em campo, empatou sem gols com o Santos, no último domingo, 24, em confronto pela 19ª rodada do Brasileirão. Para a decisão desta quinta, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá a missão de jogar em casa, sob pressão, diante de um embalado Fluminense.

O Tricolor das Laranjeiras chega após passar pelo Cruzeiro com um placar agregado de 5 a 1. Nos últimos dez jogos, entre Copa do Brasil e Brasileirão, o time conquistou oito vitórias e dois empates.

O mais recente resultado positivo veio no último domingo, 24, na vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino. A equipe do técnico Fernando Diniz vai à Arena Castelão em busca da vitória para abrir vantagem no jogo de volta, que acontece no dia 17 de agosto, no Maracanã.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa do Brasil

20h

São Paulo x América-MG – SporTV e Premiere

20h30

Fortaleza x Fluminense – Amazon Prime

Brasileiro Série B

19h

Vasco x CRB-AL – SporTV e Premiere

21h30

Sport x Guarani – SporTV e Premiere

