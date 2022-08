Fluminense x Fortaleza: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta-feira

Fluminense e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 20h (de Brasília), em partida decisiva pelo confronto de volta quartas de final da Copa do Brasil. O jogo no Maracanã terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Amazon Prime. No primeiro encontro, mesmo fora de casa, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O Flu chega depois de ter sua série de 13 jogos de invencibilidade quebrada após a derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, no último domingo, 14, pelo Brasileirão.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz poderá escalar novamente o time ideal, sem poder contar apenas com o zagueiro David Braz e o atacante Alan, ainda em recuperação de lesões musculares no departamento médico.

O clube anunciou nesta terça, 16, ter esgotado a carga total de 70.000 ingressos disponíveis para a partida. O provável Fluminense terá: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Caio Paulista; André, Nonato, Ganso e Arias; Matheus Martins e Cano.

Já o Leão do Pici vem embalado pela reação no Brasileirão. A equipe do técnico Vojvoda vem de três vitórias consecutivas: no clássico contra o Ceará, diante do Internacional e do Cuiabá.

Continua após a publicidade

No Maracanã, o time entra em campo precisando reverter a desvantagem, ou seja, vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

20h

Fluminense x Fortaleza – Amazon Prime

21h30

Corinthians x Atlético-GO – TV Globo, SporTV e Premiere

Athletico-PR x Flamengo – TV Globo, SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

19h

Criciúma x Operário-PR – Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens