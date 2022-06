Fluminense x Cruzeiro: onde assistir à Copa do Brasil nesta quinta-feira

Em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira, 23, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida será transmitida pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Tricolor ocupa a sexta posição colocação no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, e só fez a sua estreia na Copa do Brasil na última fase, por ter se classificado para a Libertadores. O time passou pelo Vila Nova-GO com vitórias por 3 a 2 e 2 a 0.

Já a Raposa, que lidera a Série B com 31 pontos, eliminou o Remo-PA, passando nos pênaltis para as oitavas de final da Copa do Brasil após um placar agregado de 2 a 2.

O duelo de volta será no Mineirão e está marcado para o dia 12 de julho, às 21h (de Brasília).

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-fera:

Copa do Brasil

19h

Fluminense x Cruzeiro – SporTV e Premiere

20h

São Paulo x Palmeiras – Amazon Prime

Brasileiro Série B

21h30

Ponte Preta x Sampaio Corrêa-MA – Premiere

CSA-AL x Grêmio – Premiere

