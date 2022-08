Fluminense x Corinthians: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil

Vale vaga na final da Copa do Brasil. Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 24, em partida válida pela ida da semifinal da competição. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) no Maracanã, com transmissão ao vivo do canal a cabo SporTV e do serviço de pay-per-view Premiere.

Sem títulos nacionais desde 2012, quando venceu o Brasileirão, o time das Laranjeiras entrou na terceira fase da competição e deixou para trás Vila Nova-GO, Cruzeiro e Fortaleza. Diante da equipe cearense, a classificação nas quartas veio com emoção e polêmica: depois de abrir vantagem no primeiro jogo por 1 a 0, o Fluminense empatou na volta por 2 a 2, na última quarta-feira, 17, em jogo marcado por decisões do VAR.

O técnico Fernando Diniz escalará força máxima, apesar de ter atenções divididas — no sábado, 27, o segundo colocado do Brasileirão enfrenta o líder Palmeiras, também no Maracanã, em jogo crucial para a disputa pelo título. O Fluminense tem como dúvida o volante André, que esteve com sintomas de gripe durante treino de segunda-feira, 22. A boa fase de Ganso, Arias e Cano, todos confirmados em campo, dá confiança aos tricolores.

Outras alternativas surgem para Diniz, como Nathan, Michel Araújo e Willian Bigode, que entraram bem durante a vitória de 5 a 2 contra o Coritiba, no último sábado, 20. O Tricolor quer abrir vantagem neste primeiro encontro para poder sonhar com o bi na Copa do Brasil. No último duelo entre os times, válido pelo Brasileirão, o Fluminense goleou por 4 a 0, com festa para o veterano Fred.

Já o Corinthians, que também entrou na terceira fase do torneio, eliminou a Portuguesa-RJ, o Santos e na última quarta-feira, 17, deixou o Atlético-GO para trás, recuperando a derrota de 2 a 0 no jogo de ida com um 4 a 1, na Neo Química Arena. Vindo de derrota para o Fortaleza por 1 a 0, no último domingo, 21, pelo Campeonato Brasileiro, o Timão entrou em campo com um elenco mais alternativo, já que o técnico português Vitor Pereira têm dado preferência para a Copa do Brasil.

Para o jogo de ida no Maracanã, nesta quarta-feira, 24, o técnico deve montar um esquema forte no ataque com Renato Augusto, Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto juntos.

O jogo será apitado por Ramon Abatti Abel (SC), que terá como auxiliares Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA/SC) e Wagner Reway (PB) no comando do VAR. O jogo de volta acontece dia 15 de setembro, na Neo Química Arena.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André e Nonato; Nathan, Ganso e Jhon Arias; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

Copa do Brasil

19h30

Fluminense x Corinthians – SporTV e Premiere

21h30

São Paulo x Flamengo – Globo, SporTV e Premiere

