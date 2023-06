Flamengo e Fluminense jogam nesta quinta-feira, 1º, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de um 0 a 0 na ida, com mando tricolor, os rivais se reencontram no mesmo estádio para definir quem avança. O duelo tem transmissão exclusiva do canal fechado SporTV e do pay-per-view Premiere.

No jogo de ida, o empate sem gols deixou um gosto de bom resultado para o time de Fernando Diniz. Com a lesão de Marcelo ainda antes do intervalo e um jogador a menos desde o início do segundo tempo, o Fluminense segurou o empate sem gols. O Rubro-Negro, por outro lado, foi superior, mas não conseguiu converter o domínio em gols, o que deixou o placar amargo.

Adversários na final do Carioca, na qual o Fluminense se deu melhor, ao golear na partida decisiva por 4 a 1, os times se encontrarão pela quinta vez no ano. Até então, o Flu saiu vitorioso em duas ocasiões e o Fla em uma, além de um empate. No retrospecto recente, o Tricolor também leva a melhor: ganhou seis, perdeu duas e empatou duas nos últimos dez clássicos.

Sem muitos desfalques, o Flamengo deve ir a campo com força máxima. Assim, o time provável a ser escalado por Jorge Sampaoli é: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas; Gabigol.

O Fluminense, por outro lado, sofre com problemas físicos e não pode contar com peças importantes como Alexsander, Keno e Marcelo e a suspensão de Felipe Melo. Logo, o time de Fernando Diniz deve ser escalado com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.