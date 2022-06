Flamengo x Atlético-MG tem freguesia rubro-negra desde saída de Jesus

A vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo por 2 a 1 na última quarta-feira, 22, pela Copa do Brasil, aumentou a freguesia rubro-negra que se instaurou no duelo desde a saída do treinador Jorge Jesus, no meio de 2020. Desde então, foram sete jogos entre os times, com cinco vitórias mineiras, um empate – com vitória do Galo nos pênaltis – e apenas um triunfo dos cariocas.

Nesse período, o Atlético marcou 13 gols e sofreu apenas cinco. Além disso, o único empate aconteceu na decisão da Supercopa do Brasil, em fevereiro deste ano, em que o time de Belo Horizonte conquistou o título nos pênaltis. A solitária vitória do Fla veio em outubro de 2021, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro (veja a lista abaixo).

Na última quarta, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Hulk e Ademir fizeram os gols que aumentaram a vantagem do Galo no confronto direto recente, enquanto Lázaro descontou para o Fla. Após a partida, o atacante Gabigol disse que os atleticanos vão conhecer “o que é pressão e o que é inferno” na partida de volta, no Maracanã, marcada para 13 de julho.

Os jogos entre Flamengo x Atlético desde a saída de Jorge Jesus:

09/08/20 – Flamengo 0 x 1 Atlético (Brasileiro)

08/11/20 – Atlético 4 x 0 Flamengo (Brasileiro)

07/07/21 – Atlético 2 x 1 Flamengo (Brasileiro)

30/10/21 – Flamengo 1 x 0 Atlético (Brasileiro)

20/02/22 – Atlético 2 x 2 Flamengo (Supercopa) – Atlético ganhou nos pênaltis

19/06/22 – Atlético 2 x 0 Flamengo (Brasileiro)

22/06/22 – Atlético 2 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)

Os números:

7 jogos

5 vitórias do Atlético

1 empate (Atlético ganhou nos pênaltis)

1 vitória do Flamengo

13 gols do Atlético

5 gols do Flamengo

