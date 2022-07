Flamengo x Atlético-MG: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta-feira

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 13, às 21h30 (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Copa da Brasil. A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão pela Globo, em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere. O primeiro jogo terminou com vitória dos mineiros por 2 a 1.

O duelo ganhou tons de tensão nas últimas semanas pelas denúncias formalizadas pelo Atlético-MG solicitando medidas mais combativas de segurança depois de ameaças de organizadas do clube carioca à torcedores e jogadores atleticanos.

A briga nos bastidores foi desencadeada pelas declarações do atacante Gabigol, acusado de ter incitado a violência ao fim do confronto quando disse que no Maracanã os atleticanos “vão conhecer o que é pressão e o que é inferno”.

O problema chegou ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e teve troca de farpas públicas entre os dirigentes nas últimas semanas.

Para a partida, o Rubro-Negro não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Caio, vetado devido a uma nova lesão no joelho esquerdo sofrida na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo, 10.

Outras baixas são o goleiro Diego Alves, que trata de uma pubalgia, o lateral-direito Matheuzinho, com quadro de amigdalite, e o zagueiro Pablo. Preservado no fim de semana devido a uma lombalgia, o meia Arrascaeta deve retornar.

Depois de quatro vitórias consecutivas sob o comando de Dorival Júnior, a equipe voltou a perder na temporada.

O Galo, por sua vez, não poderá contar com o lateral-esquerdo Dodô, que testou positivo para Covid-19 e cumpre isolamento.

Por outro lado, o técnico Antonio Mohamed terá os retornos do lateral-esquerdo Guilherme Arana, e do volante Jair, recuperado de fratura na mão esquerda. Ele disputa posição com Otávio.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o Galo pode até empatar por qualquer placar, enquanto o Flamengo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma derrota dos mineiros por um gol leva decisão do confronto para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

19h

Goiás x Atlético-GO – SporTV e Premiere

20h

Ceará x Fortaleza – Amazon Prime

21h30

Flamengo x Atlético-MG – TV Globo, SporTV e Premiere

Santos x Corinthians – TV Globo, SporTV e Premiere

