Flamengo x Athletico-PR: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta

Em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 27, o Flamengo recebe o Athletico-PR, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O jogo será transmitido ao vivo pelo canal de TV aberto Globo, pelo canal de TV fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Rubro-Negro eliminou o Atlético-MG nas oitavas de final, depois de perder o jogo de ida por 2 a 1 e vencer o segundo duelo por 2 a 0. Na partida desta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior pretende entrar em campo com força máxima, já que na vitória sobre o Avaí por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro, alguns dos principais jogadores foram poupados.

Do outro lado, o Furacão, que chegou até aqui após vencer os dois jogos contra o Bahia nas oitavas de final pelo placar de 2 a 1, vem de derrota para o Botafogo por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, 23, jogando com um time misto. Em busca da vitória fora de casa, o Athletico vai entrar desta vez com o time principal e terá de volta reforços importantes. Quem avançar pega o São Paulo ou o América-MG na disputa por uma vaga na final.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

21h30

Atlético-GO x Corinthians – Globo (apenas para alguns estados), SporTV 2 e Premiere

Flamengo x Athletico-PR – Globo (apenas para alguns estados), SporTV e Premiere

