Flamengo, Corinthians e mais: grandes correm risco na Copa do Brasil

Começam a ser disputados nesta terça-feira, 25, os decisivos jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Após alguns resultados surpreendentes nas primeiras partidas, grandes clubes do país correm o risco de eliminação antes mesmo das oitavas de final, enquanto outras equipes já encaminharam a vaga. Flamengo e Corinthians puxam a temida fila dos que podem encorpar o longo histórico de zebras. Entenda:

Terça-feira, 25

Quatro jogos serão realizados. Às 19h, no Independência, o Cruzeiro recebe o Náutico. O time pernambucano tem pequena vantagem pela vitória por 1 a 0 em Recife, o que deixa o maior campeão da competição em situação delicada.

Às 20h, o Fluminense enfrenta o Paysandu, em Belém, com confortável vantagem pela vitória por 3 a 0 conquistada no Maracanã. Na liderança do Brasileirão e com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Tricolor pode perder até por dois gols de diferença.

Às 21h30, o Athletico Paranaense joga em casa, contra o CRB-AL. O time alagoano venceu em casa, por 1 a 0, e agora pode fazer história.

Simultaneamente, o São Paulo, com Dorival Júnior no comando, visita o Ituano após um empate sem gols no primeiro jogo. Uma eliminação seria o fim de mais um sonho do Tricolor de conquistar a Copa do Brasil pela primeira vez.

Quarta-feira, 26

Às 19h, o Santos enfrenta o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, com vaga encaminhada pela vitória por 2 a 0 em Ribeirão Preto. No mesmo horário, o Sport encara o Coritiba, em Recife, após um 3 a 3 no primeiro encontro.

Às 19h30, o Brasil-RS enfrenta o Atlético Mineiro. No sul do Brasil, o time gaúcho precisa reverter o 2 a 1 do Galo, conquistado no fim do jogo no Mineirão.

Simultaneamente, o Águia de Marabá-PA recebe o embalado Fortaleza, que aplicou uma goleada por 6 a 1 na ida. Em Uberlândia, às 20h, o Tombense-MG recebe o Palmeiras. No primeiro jogo, a equipe paulista venceu por 4 a 2 no Allianz Parque e encaminhou a vaga.

Mais tarde, às 21h30, o América Mineiro recebe o Nova Iguaçu-RJ, com a vantagem de ter vencido o primeiro confronto por 2 a 1, fora de casa. O Coelho, assim, pode até empatar para seguir adiante.

Em São Paulo, o pressionado Corinthians recebe o Remo precisando reverter a derrota por 2 a 0 dos paraenses para tentar afastar a má fase e evitar o agravamento da crise.

Ao mesmo tempo, Flamengo e Maringá-PR jogam no Maracanã, sendo que o Rubro-Negro tem dois gols de desvantagem, tendo em vista a derrota por 2 a 0 no primeiro confronto.

Quinta-feira, 27

Às 19h, o Bahia enfrenta o Volta Redonda. Em Salvador, o time baiano tem a vantagem de uma vitória por 2 a 1 na primeira partida. Às 19h30, o Botafogo, que venceu por 2 a 0 o Ypiranga-RS, decide a vaga no Rio de Janeiro.

Às 20h, o CSA-AL recebe o Internacional, com a dura missão de superar o 2 a 1 do Colorado jogo de ida. Para fechar a rodada, às 21h30, o Grêmio joga contra o ABC-RN, em Porto Alegre, ostentando um 2 a 0 de vantagem.

Confira todos os resultados dos jogos de ida da terceira fase:

Botafogo-SP 0 x 2 Santos

Volta Redonda 1 x 2 Bahia

São Paulo 0 x 0 Ituano

Internacional 2 x 1 CSA-AL

Fortaleza 6 x 1 Águia de Marabá-PA

Nova Iguaçu-RJ 1 x 2 América-MG

Coritiba 3 x 3 Sport

Atlético-MG 2 x 1 Brasil-RS

Ypiranga-RS 0 x 2 Botafogo

Fluminense 3 x 0 Paysandu

Remo 2 x 0 Corinthians

CRB-AL 1 x 0 Athletico-PR

Palmeiras 4 x 2 Tombense-MG

Naútico 1 x 0 Cruzeiro

ABC-RN 0 x 2 Grêmio

Maringá-PR 2 x 0 Flamengo