Flamengo confia em boa fase e histórico favorável contra Rogério Ceni

Em busca da 11ª final nas últimas quatro temporadas, o Flamengo visita o São Paulo nesta quarta-feira, 24, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, no Morumbi, e a volta está marcada para dia 14 de setembro, no Maracanã. Se avançar, o Rubro-Negro enfrenta Fluminense ou Corinthians.

Invicto há 12 jogos, o Flamengo é a sensação do momento no país e entra com certo favoritismo. Dono de um elenco recheado – capaz de substituir Arrascaeta por Everton Cebolinha – e vivendo excelente fase, os cariocas ainda podem se apegar ao ótimo retrospecto diante do técnico adversário, Rogério Ceni.

Ceni tem uma história vitoriosa no comando do Flamengo (venceu o Brasileirão de 2020, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca de 2021), mas tendo o Rubro-Negro como adversário sempre se deu mal.

Em oito confrontos, Ceni foi derrotado em todas, sendo quatro pelo Tricolor Paulista, três pelo Fortaleza e uma pelo Cruzeiro. Nos tempos de goleiro-artilheiro, Rogério teve mais sucesso diante do clube carioca atuando pelo São Paulo: foram 18 vitórias, 9 empates e 15 derrotas, e três gols marcados.

Desse modo, o torcedor do Flamengo pode se apegar também ao histórico contra Rogério Ceni para seguir vivo em três frentes. Além da Copa do Brasil, o time de Dorival Júnior é semifinalista da Libertadores e é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro.

Os duelos de Ceni como treinador diante do Flamengo:

Brasileirão 2017 – Flamengo 2×0 São Paulo

Brasileirão 2019 – Flamengo 2×0 Fortaleza

Brasileirão 2019 – Cruzeiro 1×2 Flamengo

Brasileirão 2019 – Fortaleza 1×2 Flamengo

Brasileirão 2020 – Flamengo 2×1 Fortaleza

Brasileirão 2021 – São Paulo 0x4 Flamengo

Brasileirão 2022 – Flamengo 3×1 São Paulo

Brasileirão 2022 – São Paulo 0x2 Flamengo

