Fla x Flu abre rodada decisiva da Copa do Brasil; veja os jogos

Flamengo e Fluminense abrem nesta terça-feira, 16, a rodada de oito confrontos programados para as oitavas de final da Copa do Brasil. O quarto encontro entre os rivais só na atual temporada acontece no Maracanã, às 21h (de Brasília), com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O primeiro Fla-Flu da história da Copa do Brasil será, também, uma espécie de oportunidade de revanche para o Rubro-Negro, derrotado pelo Tricolor por goleada na decisão do Carioca há pouco mais de um mês.

O encontro ainda colocará novamente frente a frente os dois principais artilheiros do país: Pedro, pelo Flamengo, e Germán Cano, pelo Fluminense. O primeiro tem 22 bolas na rede em 23 jogos, enquanto o argentino 24 em 24 jogos. Eles disputam gol a gol o topo da corrida.

Cano leva vantagem pelo fato de ter terminado como principal artilheiro do último Campeonato Carioca, com 16 gols, e com a taça da competição. No estadual, Pedro atuou menos e colocou nove bolas na rede.

Na última temporada, o argentino terminou como o goleador do país, com 44 gols, e Pedro na segunda colocação, com 29, empatado com Hulk, do Atlético Mineiro.

Os momentos entre as equipes também são distintos, apesar das duas vitórias consecutivas do Flamengo, diante de Goiás e Bahia, pelo Brasileirão.

O técnico flamenguista, Jorge Sampaoli, já sofre com críticas de parte da torcida, enquanto o rival, Fernando Diniz, chega embalado pelo bom começo no Brasileirão – o Tricolor é o terceiro colocado, com 13 pontos, dois abaixo do líder Botafogo.

Além do Fla-Flu, mais sete jogos agitam a competição, um deles o duelo entre Cruzeiro e Grêmio, o encontro entre os dois maiores vencedores da competição (seis para o time mineiro e cinco para os gaúchos).

Confira onde assistir:

Terça-feira, 16

21h

Fluminense x Flamengo – SporTV e Premiere

Quarta-feira, 17

19h

Palmeiras x Fortaleza – SporTV e Premiere

Santos x Bahia – SporTV e Premiere

19h30

Grêmio x Cruzeiro – Amazon Prime

20h

Sport x São Paulo – Amazon Prime

21h30

Atlético-MG x Corinthians – TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime

América-MG x Internacional – Amazon Prime

Athletico-PR x Botafogo – TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime