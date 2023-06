Foram definidos nesta quinta-feira, 1º de maio, em duelos repletos de emoção e rivalidade, os últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil 2023. O São Paulo viu ruir a enorme vantagem que construiu no jogo de ida, foi derrotado pelo Sport por 3 a 1, no Morumbi, mas avançou nos pênaltis. No Rio, o Flamengo vingou as derrotas no Estadual e eliminou o rival Fluminense com um triunfo por 2 a 0 no Maracanã.

Um dia antes, Corinthians, Athletico-PR, América-MG e Bahia conseguiram a vaga nos pênaltis, enquanto Grêmio e Palmeiras avançaram no tempo normal e também garantiram menos 4,3 milhões de reais de premiação. As quartas de final estão marcadas para os dias 5 e 12 de julho, sem qualquer tipo de potes ou restrições, e os confrontos serão definidos por sorteio, ainda sem data definida pela CBF.

Os classificados:

Flamengo

São Paulo

Bahia

Palmeiras

Grêmio

América-MG

Athletico-PR

Corinthians

Veja como foram os duelos das oitavas de final:

Flamengo x Fluminense – 2 a 0 no agregado

Superior também no empate sem gols no jogo de ida, o Flamengo eliminou o Fluminense com autoridade, em um clássico repleto de tensão, diante de quase 70.000 torcedores no Maracanã. Os ídolos Arrascaeta, de cabeça, na primeira etapa, e Gabigol, já nos minutos finais, garantiram o triunfo em a classificação do atual campeão Flamengo.

NO MEU QUENGO É SÓ FLAMENGO pic.twitter.com/6BzqboU8VW — Flamengo (@Flamengo) June 2, 2023

São Paulo x Sport – 4 x 4 no agregado, 4 a 3 nos pênaltis

Em busca de um título inédito, o São Paulo não jogou bem, mas avançou. O Tricolor tinha uma grande vantagem, pois havia vencido em Recife por 2 a 0, mas foi derrotado pelo Sport por 3 a 1 nesta quinta, diante de quase 50.000 torcedores no Morumbi, e só avançou nos pênaltis. Michel Araújo abriu o placar com um golaço para os donos da casa, enquanto Alisson Cassiano e Sabino duas vezes, a última aos 48 do segundo tempo, deixaram o Leão da Ilha perto da façanha. Nas penalidades, Rafael defendeu a cobrança de Luciano Juba e garantiu o alívio nas arquibancadas.

⚽️ A cobrança de Pablo Maia que fechou a disputa de pênaltis e garantiu a classificação do Tricolor!#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/wTDEiY5vkm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 2, 2023

Bahia x Santos – 1 x 1 no agregado, 4 a 3 nos pênaltis

Depois de um empate sem gols na primeira partida, na Vila Belmiro, o duelo da Fonte Nova foi repleto de emoções. O Bahia abriu o placar com Cauly e o Santos buscou o empate em 1 a 1 aos 49 do segundo tempo, com Bruno Mezenga. Na decisão por pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Marcos Felipe, que defendeu as penalidades de Camacho e Mezenga, que foi de herói a vilão.

Fortaleza x Palmeiras – 1 x 3 no agregado

O Palmeiras sustentou a grande vantagem que construiu no jogo de ida e segue em busca do pentacampeonato. Nesta quarta, o Verdão foi derrotado por 1 a 0 pelo Fortaleza, com gol de Lucero, no Castelão, mas fechou o confronto em 3 a 1 no placar agregado.

Vaga carimbada para as quartas de final da Copa do Brasil pela 18ª vez em nossa história! ✅ Veja essa e outras curiosidades ➤ https://t.co/vP8dwf5JKS#AvantiPalestra #FORxPAL#VerdãoDoBrasil #Porcopeiro pic.twitter.com/5atlEMqsZO — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 1, 2023

Cruzeiro x Grêmio – 1 x 2 no agregado

No confronto entre os maiores campeões do torneio, deu Tricolor Gaúcho em pleno Mineirão. Villasanti marcou na primeira etapa o gol que deu a vitória por 1 a 0 e classificação ao Grêmio. O veterano Luís Suárez, que havia marcado um golaço no empate em 1 a 1 na ida, desta vez contribuiu com uma assistência.

Internacional x América-MG – 3 x 3 no agregado, 4 a 5 nos pênaltis

O América Mineiro havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, mas viu ruir a vantagem ainda na primeira etapa, em lances de bola parada. Em duas faltas cobradas por Carlos De Pena, Nico Hernández e Igor Gomes completaram para as redes; Pedro Henrique, em pênalti assinalado com o auxílio do VAR, ampliou. Na segunda etapa, Juninho descontou para o Coelho e levou a decisão para os pênaltis. Destaque no tempo normal, De Pena tocou duas vezes na bola e teve sua cobrança invalidada.

A COBRANÇA DECISIVA!!!!!! ⚽️ MAIDANA COM TODA A TRANQUILIDADE!!!!!!! CLASSIFICADOSSSS!!!! 🎥 João Zebral / América pic.twitter.com/pPzO35hOLl — América FC ✊🏿 (@AmericaFC1912) June 1, 2023

Botafogo x Athletico-PR – 3 x 3 no agregado, 2 a 4 nos pênaltis

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo havia deixado escapar a vitória na primeira partida após abrir dois gols de vantagem e levar a virada, mas igualou o placar nesta quarta com belo gol na primeira etapa, com Tiquinho Soares, que recebeu de Júnior Soares, deixou Hugo Moura no chão e mandou para as redes. O placar se manteve inalterado e na decisão por pênaltis, o Furacão levou a melhor. O goleiro Bento voltou a brilhar, ao defender as cobranças de Tchê Tchê e Tiquinho.

Corinthians x Atlético-MG – 2 a 2 no agregado, 4 a 2 nos pênaltis

Depois de perder para o Atlético-MG por 2 a 0 com gols no primeiro jogo, o Corinthians retribuiu o apoio da torcida com grande atuação na Neo Química Arena, devolveu o placar com gols de Matheus Bidu, de peito, após lindo passe de Renato Augusto, e uma pintura de Roger Guedes, e avançou nos pênaltis para delírio da fiel. Na marca da cal, o Galo errou três cobranças: Cássio defendeu o chute de de Hulk, Edenilson mandou no travessão e Battaglia chutou por cima.