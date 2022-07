Felipão critica arbitragem e ironiza Flamengo: “Histeria”

Na coletiva de imprensa depois do empate em 0 a 0 com o Flamengo, na última quarta-feira, 27, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil, Felipão, treinador do Athletico Paranaense, criticou a arbitragem e ironizou o rival. Scolari contestou que dois jogadores do rubro-negro carioca deveriam ter sido expulsos e desqualificou reclamações flamenguistas.

“O que? Eles tão reclamando de alguma coisa? Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho, passa o lance do Arrascaeta. Vergonhoso. É pra expulsar 30 dias seguidos, não é um dia. Não quebrou o pé do Erick por milagre. Pelo amor de Deus, não me venha com choradeira, porque quem tem que chorar somos nós que podíamos ter um jogador por seis meses fora. Não procede nada, é gritinho de histeria”, disse Luiz Felipe ao ser informado por um repórter que o Flamengo reclamava de possível pênalti não marcado.

Lance do Gabigol é expulsão, conduta violenta por agressão, semelhante à expulsão do Marrony. O vídeo traz o lance do Arrascaeta tb era vermelho, entrada por trás e coloca em risco a integridade física do adversário, assim como o lance do Felipe Melo. Arbitragem e VAR da CBF😬 pic.twitter.com/pcNHo0N0G4 — Renata Ruel (@RuelRenata) July 28, 2022

A arbitragem comandada por Luiz Flávio de Oliveira recebeu muitas criticas e três lances centrais foram os mais debatidos.

Ainda no primeiro tempo, Gabriel Barbosa chutou Fernandinho, fora do lance, e ambos receberam cartão amarelo. Já na etapa final, Arrascaeta acertou um carrinho por trás, na perna de Erick, e o lance não gerou expulsão. Também no segundo tempo, o Flamengo reclama de um pênalti em Léo Pereira, que chegou a ser revisado no VAR, mas não foi marcado.

Renata Ruel, profissional da arbitragem e comentarista da ESPN, comentou via Twitter os lances de Gabigol e Arrascaeta, além do possível pênalti em Léo Pereira. Segundo a ex-árbitra assistente, houve erro nas três ocasiões, ou seja, o atacante e o meia deveriam ter sido expulsos e a penalidade favorável ao Flamengo deveria ser marcada.

Olha o que ele faz com a camisa do Leo Pereira. Isso é infração, dentro da área pênalti. E seguimos com erros de arbitragem e do VAR da CBF, só nesse jogo foram uns 3 graves, nenhum controle de jogo desde o início. Difícil, bem difícil. pic.twitter.com/DOYfnS4nze — Renata Ruel (@RuelRenata) July 28, 2022

