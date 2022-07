Entenda a confusão no sorteio da Copa do Brasil que irritou o Flamengo

O Flamengo entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar inverter o mando de campo de seu duelo com o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e decidir em casa a eliminatória. O time carioca se irritou com o procedimento adotado pela CBF no sorteio realizado na última terça-feira, 19, e alega que foi prejudicado, enquanto a entidade sustenta que apenas seguiu um padrão já usado na fase anterior.

O motivo dos protestos flamenguistas é que o time foi sorteado antes do Athletico-PR – e, sendo assim, deveria fazer o segundo jogo em casa, como foi o caso nas outras três partidas das quartas de final. Porém, a CBF adotou o padrão de não deixar times da mesma cidade jogarem na mesma semana no mesmo local. Como o Fluminense já havia sido sorteado anteriormente para definir em casa o duelo contra o Fortaleza, o Fla foi automaticamente invertido com o Athletico, que passou a ter a vantagem de fazer o segundo jogo em seus domínios.

Ainda assim, a situação poderia ter se invertido novamente graças a um segundo sorteio realizado pela CBF pouco depois, especialmente para abordar a questão do mando de campo. Com bolas numeradas de 1 a 10, a regra era a seguinte: bolas ímpares mantinham as chaves como estavam, e bolas pares trocavam a ordem dos times. Como a bola sorteada para a chave do Flamengo foi ímpar, o Rubro-Negro seguiu com o segundo jogo fora, enquanto o Fluminense manteve seu segundo jogo em casa.

O Flamengo argumenta que esse critério não consta no regulamento da competição e, por isso, faltou transparência da CBF. O clube alega que o sorteio foi direcionado de forma a prejudicar o time, e chama a atenção para o fato de que, na fase anterior, oitavas de final, a CBF permitiu que dois times da mesma cidade jogassem na mesma semana no Rio: Flamengo e Botafogo. Na ocasião, foi o Fluminense quem teve o mando trocado e precisou decidir fora de casa a eliminatória.

Agora, cabe ao STJD acatar ou não o pedido do Flamengo para mudar o mando de campo do confronto com o Athletico. Os jogos de ida das quartas de final acontecerão nos dias 27 e 28 de julho, enquanto os da volta estão marcados para 17 e 18 de agosto.

