Efeito Dorival: duas vitórias em cinco dias aliviam ambiente no São Paulo

Em apenas cinco dias de trabalho, Dorival Júnior já conseguiu pacificar o ambiente no São Paulo. O triunfo fora de casa diante o Ituano, por 1 a 0, na noite da última terça-feira, com gol de Wellington Rato, garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Três dias antes, o Tricolor já havia batido o América-MG por 3 a 0 pelo Brasileirão.

Dorival, que comemorou seu aniversário de 61 anos no Novelli Júnior, se mostrou aliviado, já que o time havia entrado em situação crítica depois do empate sem gols no Morumbi. “Era um resultado importantíssimo para a nossa sequência. Passar de uma fase difícil, com o que o adversário exigiu, foi o melhor presente que eu poderia ganhar”

A melhora no rendimento chamou a atenção, pois o substituto de Rogério Ceni teve pouquíssimo tempo de trabalho – comandou seu primeiro treino na última sexta-feira, 21. Dorival abriu mão da formação com três zagueiros, usando Pablo Maia como proteção à defesa e escalando Nestor mais avançado.

“Estamos usando muito vídeo e quadro para buscar correções e apresentar possibilidades. Existe uma conscientização importante, os atletas estão atentos ao que estamos solicitando. Não é o ideal, mas estamos melhorando um pouco a cada jogo”, disse o técnico. “É uma questão de tempo para buscar pequenos ajustes. A equipe ainda vai ter uma oscilação natural, mas se confiarmos naquilo que está sendo proposto, podemos diminuir esse tempo de adaptação”.

Se com Rogério Ceni os atritos com atletas e dirigentes era constante, neste início de trabalho Dorival tem conseguido manter o grupo unido. “O Dorival vem nos dando muita confiança, e acredito que, se a gente continuar unido igual está e trabalhando cada vez mais, a gente vai conseguir só coisas grandes esse ano” afirmou Wellington Rato, que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória, ao SporTV.

A classificação traz também um alívio financeiro, pois garantiu 3,3 milhões de reais, quantia garantida a quem chega às oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo volta a campo no próximo sábado, 29, diante do Coritiba, fora de casa, pelo Brasileirão.