É decisão: a situação dos confrontos das quartas da Copa do Brasil 2022

Os duelos de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2022 serão disputadas a partir desta quarta-feira, 17. Oito times buscam avançar para as semifinais da competição que paga 60 milhões de reais ao campeão. Os duelos desta fase são Athletico-PR x Flamengo, Corinthians x Atlético-GO, América-MG x São Paulo e Fluminense x Fortaleza. O chaveamento até a final também já está decidido.

Os jogos de volta acontecem nestas quarta e quinta, 17 e 18, respectivamente. A ida dos duelos aconteceu nos dias 27 e 28 de julho. Quem avançar para as semifinais recebe mais 8 milhões de reais.

Confira a data, hora e local das partidas de volta da Copa do Brasil:

17/08 (quarta-feira)

20h – Fluminense x Fortaleza – Maracanã

21h30 – Athletico-PR x Flamengo – Arena da Baixada

21h30 – Corinthians x Atlético-GO – Neo Química Arena

18/08 (quinta-feira)

21h – América-MG x São Paulo – Independência

Fluminense x Fortaleza (agregado: 1×0)

O Fluminense perdeu uma invencibilidade de 13 jogos diante do Internacional, no último domingo, 14, por 3 a 0, pelo Brasileirão. No entanto, os dias seguem positivos nas Laranjeiras, sobretudo em razão da vantagem construída na ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Fortaleza, por sua vez, vive situação inversa. Desde que foi derrotado na ida, por 1 a 0, o Tricolor cearense enfileirou três vitórias consecutivas e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Embalado e apresentando resultados recentes, sonha com a virada em pleno Maracanã.

Athletico-PR x Flamengo (agregado: 0x0)

Os rubro-negros que podem se encontrar na final da Copa Libertadores decidem um dos semifinalistas da Copa do Brasil. A partida acontece logo em sequência do Flamengo golear o Athletico-PR por 5 a 0, pelo Brasileirão.

No entanto, o Furacão faz boa temporada e jogará com os titulares descansados para o confronto desta quarta-feira. Da mesma forma, o Flamengo viaja para o Paraná com o time principal recém-poupado. O jogo de ida terminou em 0 a 0, no Maracanã, em jogo marcado por chances desperdiçadas do Flamengo e forte retranca do time de Luiz Felipe Scolari.

Corinthians x Atlético-GO (agregado: 0x2)

A nove pontos do líder Palmeiras no Brasileirão, o Corinthians vive um momento delicado. Vindo de uma derrota no Dérbi, o Timão também foi eliminado recentemente da Libertadores e precisa reverter um 2 a 0 do Atlético, conquistado na ida, em Goiânia. Os recentes resultados e também declarações polêmicas colocam pressão sobre o técnico Vitor Pereira.

Por outro lado, o Dragão passa por fase mais animadora na temporada. Apesar de ser o penúltimo do Campeonato Brasileiro, apresentou leve reação e está a dois pontos do 16º lugar, além de ser semifinalista da Sul-Americana, após eliminar o Nacional do Uruguai. No ano passado, o Atlético-GO já eliminou o Corinthians na terceira fase.

América-MG x São Paulo (agregado: 0x1)

Sonhando com mais uma classificação à Libertadores, o América Mineiro vive um ano positivo. Depois de perder o primeiro jogo das quartas para o São Paulo, ganhou os três seguintes pelo Brasileirão. Assim, joga no Independência, sob apoio da sua torcida, para tentar reverter a desvantagem de um gol.

O Tricolor, no entanto, sonha com o primeiro título de Copa do Brasil da história, embalado pela boa campanha na Sul-Americana. Com força em competições mata-mata, joga com o resultado para segurar o Coelho, em Belo Horizonte.

