Dorival encaixa Flamengo e conquista título que faltou a Jorge Jesus

O Flamengo é o campeão da Copa do Brasil de 2022. Após vencer o Corinthians nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no Maracanã na noite da última quarta-feira, 20, o Rubro-Negro ficou com a competição nacional pela terceira vez na história. A conquista quebra um jejum de nove anos sem o troféu e dá ao técnico Dorival Júnior o título que nem mesmo Jorge Jesus conseguiu.

Na passagem de Jesus, apesar dos cinco troféus em 12 meses, também ficou marcada a queda nas quartas de finais da Copa do Brasil, ao perder para o Athletico Paranaense, nos pênaltis, em pleno Maracanã.

Dorival precisou percorrer 36 jogos para entrar, de vez, para a história flamenguista. No período, venceu 23 vezes, perdeu seis e empatou sete, um aproveitamento de 70,3% – inferior somente ao do próprio Jesus, dono de 83,9%.

O caminho foi construído com a superação de olhares desconfiados e narizes torcidos. Mesmo na terceira passagem, o treinador precisou provar, com resultados, que não era somente uma alternativa provisória pela ausência de bons nomes no mercado.

Na última vez pelo clube, em 2018, comandou o time por apenas três meses. Antes, havia dirigido a equipe entre 2012 e 2013, mas também sem conquistar títulos.

Um dos méritos foi devolver a dinâmica de movimentação mais livre para os jogadores de frente, em contraste com o estilo de ataque mais posicional de Paulo Sousa, o seu antecessor.

Com Everton Ribeiro vindo mais de trás, pela direita, e Arrascaeta solto como um “10” no meio-campo atrás da dupla de ataque formada por Pedro e Gabigol, o Flamengo foi envolvendo adversários e acumulou longa série invicta.

O brasileiro também superou a “saudade” flamenguista de Jorge Jesus, que empilhou conquistas e encantou a torcida, deixando pressão sobre todos os outros profissionais que passaram pelo clube após ele.

Nem mesmo o mês de setembro, com quatro jogos sem vitórias que praticamente acabaram com as chances de perseguição ao Palmeiras no Brasileirão – derrotas para Fluminense e Fortaleza, além de empates diante de Goiás e Ceará – colocaram o trabalho em desconfiança.

“Não há motivos para falarmos que o torcedor está apreensivo. Tomamos uma virada por jogadas pontuais. Não foi um desleixo coletivo. O torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Estamos preparados para toda e qualquer situação. Não ficaremos devendo ao nosso torcedor. Essa equipe com certeza vai entregar coisas muito boas até o final do ano”, minimizou na ocasião.

A passagem de Dorival Júnior pelo Flamengo, agora, pode ficar ainda mais positiva. Isso porque o Rubro-Negro está também na final da Libertadores, a ser disputada dia 29 deste mês, contra o Athletico Paranaense, em Guayaquil.

