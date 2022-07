Diniz chega a 11 jogos sem perder e pode igualar melhor marca na elite

A vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, na última quinta-feira, 28, no Castelão, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, ampliou a sequência de jogos sem perder do clube carioca para 11. A boa fase tem como comandante na beira do campo Fernando Diniz. O treinador, que vive entre críticas e elogios, é um dos responsáveis pela invencibilidade e pode igualar a melhor marca de sua carreira em times de primeira divisão já neste fim de semana.

A partir de 2018, quando Diniz recebeu a primeira chance na elite do futebol brasileiro, apenas uma sequência supera a atual: em 2020, pelo São Paulo, ficou 12 partidas sem perder. Desse modo, caso o Fluminense não perca para o Santos, na próxima segunda-feira, 1, pelo Brasileirão, a marca será igualada.

Desde que foi derrotado pelo Atlético Goianiense, dia 11 de junho, o Fluminense de Diniz não perdeu mais. Foram dois empates e nove vitórias, que colocaram o time nas quartas da Copa do Brasil e na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Diniz, que muitas vezes foi apontado como “de bom futebol, mas perdedor”, tem conseguido aliar o desempenho a resultados positivos.

A boa sequência começou de forma não tão animadora: com um empate contra o América Mineiro, dia 15 de junho. Na ocasião, o Fluminense teve um a mais desde os 11 minutos e não conseguiu furar a defesa. Com a posse da bola em 78% do tempo, fez 20 finalizações, sendo apenas três na direção do gol. Entretanto, depois do compromisso em Belo Horizonte, a “chave virou” e o Tricolor conquistou seis vitórias consecutivas.

Nos triunfos contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e Avaí, Botafogo, Corinthians e Ceará, pelo Brasileirão, o “Dinizismo” convenceu – e venceu. Nessas seis partidas, foram 14 gols marcados e apenas três sofridos. O Fluminense criou 17 grandes chances e cedeu seis, o que expressa um caráter mais equilibrado comparado a outros trabalhos de Fernando Diniz.

Um empate com o São Paulo, no Morumbi, em que a equipe dominou a posse e os chutes, interrompeu a série de êxitos, mas manteve a invencibilidade. Após o jogo, foram mais três vitórias com uma estatística em comum: criou mais grandes chances que o adversário em todas elas.

Diniz já pode alcançar a melhor marca de invencibilidade na elite, mas, por enquanto, não na carreira. No ano de 2009, no comando do Votoraty, ficou sem perder por 15 partidas consecutivas na terceira divisão do Campeonato Paulista. O treinador levou a equipe do interior ao título da competição e, mais tarde, ao da Copa Paulista. Já em 2011, no Paulista de Jundiaí, o técnico também passou 11 partidas invicto.

