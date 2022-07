Cruzeiro x Fluminense: onde assistir à Copa do Brasil nesta terça-feira

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 12, às 21h (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Copa da Brasil. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere. O primeiro jogo terminou com vitória dos cariocas por 2 a 1.

Para o duelo, a Raposa não deve contar com o atacante Rafa Silva, ainda em recuperação de um incômodo no pé direito e há quase um mês sem atuar, além de Geovane, suspenso.

João Paulo e Jajá, machucados, também estão fora, enquanto Neto Moura, que jogou pelo Mirassol na Copa do Brasil, não poderá ser utilizado. Matheus Bidu e Luvannor, que não atuaram no fim de semana, retornam.

A equipe foi derrotada por 1 a 0 para o Guarani, no último sábado, 9, em confronto válido pela 17ª rodada da Série B. Na competição, porém, os mineiros lideram com vantagem, 38 pontos, quatro de diferença para o Vasco, segundo colocado.

O provável time terá: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Leo Pais, Willian Oliveira, Filipe Machado, Daniel Jr e Matheus Bidu; Luvannor e Edu.

O Tricolor está embalado por cinco vitórias consecutivas na temporada, quatro delas pelo Brasileirão. A série impulsionou o time dirigido por Fernando Diniz para a quarta colocação na competição. O clube se despediu de Fred, agora aposentado dos gramados, no fim de semana.

O provável time terá: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Matheus Martins, Cano e Arias.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o Fluminense pode até empatar por qualquer placar, enquanto o Cruzeiro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma derrota dos cariocas por um gol leva decisão do confronto para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Copa do Brasil

20h30

Athletico-PR x Bahia – Amazon Prime

21h

Cruzeiro x Fluminense – SporTV e Premiere

Amistosos

10h

Manchester United x Liverpool – ESPN 4 e Star+

Copa América feminina

18h

Uruguai x Brasil – SBT e SporTV

