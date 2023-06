Coudet poupa meio time e vira vilão de eliminação para o Corinthians

O Atlético Mineiro perdeu para o Corinthians e foi eliminado da Copa do Brasil, na última quarta-feira, 31. Depois de vencer a ida por 2 a 0 no Mineirão, o Galo viu o Timão devolver o placar na Neo Química Arena e avançar nos pênaltis. A eliminação ficou ainda mais dramática pelas escolhas do técnico Eduardo Coudet, que foi a campo sem vários titulares, incluindo o artilheiro Hulk.

Os escolhidos para iniciar a partida decisiva foram Everson; Mariano, Nathan Silva, Mauricio Lemos e Patrick; Otávio, Pavón, Zaracho e Igor Gomes; Vargas e Paulinho. Levando em conta a escalação usada com mais frequência na sequência que empilhou seis jogos sem perder, Coudet poupou cinco titulares: saíram Jemerson, Rubens, Battaglia, Hyoran e Hulk.

O início de jogo não foi dos piores para o Galo, e as ações foram equilibradas, mesmo com o time repleto de mudanças. No entanto, já no primeiro tempo o time de Luxemburgo passou a dominar o jogo, aproveitando-se também de erros individuais do Atlético. Não demorou para o Timão abrir o placar e transformar em pane a estratégia armada por Coudet, que voltou do intervalo com quatro mudanças. Entraram Hulk, Dodô, Battaglia e Saravia.

Na segunda etapa, o time mineiro até chegou com perigo e assustou, mas o resumo da ópera foi um Atlético pouco convincente, contra um Corinthians dominante. Segundo o Sofascore, os donos da casa tiveram cinco grandes chances e poderiam ter matado o jogo ainda no tempo regulamentar. Com o agregado empatado, os pênaltis foram um reflexo da partida: Hulk, Edenilson e Battaglia desperdiçaram suas cobranças, e a classificação, que esteve na mão do Galo, foi para o lado paulista.

Novo fantasma? É a segunda vez consecutiva que o Atlético é eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o jogo de ida; algoz de 2022 foi o Flamengo

Vilão da eliminação, Eduardo Coudet justificou suas escolhas em coletiva de imprensa: “Como eu sempre falo, olhamos quem estava melhor. No caso, Maurício (Lemos) não estava jogando. Daríamos um descanso ao Hulk, porque vinha jogando todos os jogos. Pelo menos, os primeiros 45 minutos. Acho que o foco da eliminação vai para essas mudanças. Mas no segundo tempo, o que o Corinthians pôde fazer foi na bola parada e no erro do gol. O Patrick foi minha responsabilidade, achávamos que poderia atacar por aquele lado, juntamente com o Igor Gomes.” O treinador ainda pediu desculpas à torcida.

Escolhido para começar no banco, Hulk reafirmou a autoridade de Coudet. Na zona mista, o craque atleticano falou, visivelmente abatido. “A gente está sempre à disposição, mas quem decide é o treinador. A gente tem que respeitar. A gente se prepara para estar sempre disponível em todos os jogos. O treinador que define quem joga e quem não joga”.

Alvo de muitas críticas entre atleticanos, o treinador do Galo ainda foi alfinetado por Roger Guedes. “Não sei se foi uma soberba da parte do treinador ou do time deles, de achar que estava ganho por causa do nosso momento. Talvez eles tenham achado que já estava ganho. Infelizmente não deu certo para eles, e deu certo para a gente”, disse o camisa 10 do Timão, autor do segundo gol da partida em linda jogada individual.

A derrota foi uma quebra na sequência do Atlético, que vinha de cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos. Agora, para afastar uma crise que pode assombrar o lado preto e branco de Belo Horizonte, o Galo tem clássico contra o Cruzeiro, no sábado, 3, em Uberlândia, pelo Brasileirão. O duelo, já nervoso normalmente, ganhou tons ainda mais dramáticos.