Corinthians x Santos: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 22, acontece o clássico entre Corinthians x Santos, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal de TV aberta Globo, pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Corinthians, que se classificou para as oitavas quando venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0, em casa, no dia 11 de maio, vem competindo bem na temporada. No Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico português Vitor Pereira está em segundo lugar, com 25 pontos, abaixo apenas do líder Palmeiras, que tem 28. Na Libertadores, o Timão também conseguiu avançar às oitavas de final, fase em que vai enfrentar o Boca Juniors. Agora, na Copa do Brasil, o Alvinegro quer vencer o clássico contra o Peixe para se manter vivo na disputa das três competições.

Já o time da Vila Belmiro leva vantagem quando se fala em retrospecto no torneio, já que saiu vitorioso nos dois únicos jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil, também nas oitavas de final, em 2015. O Santos é o oitavo colocado no Brasileirão, com 18 pontos, e está na disputa da Copa Sul-Americana, onde se classificou no sufoco para a fase de mata-mata. A equipe do técnico Fabián Bustos poderá contar com a volta do lateral Auro, que estava cumprindo suspensão, mas a defesa terá dois desfalques importantes: o zagueiro Maicon e o lateral Madson, que tratam de problemas físicos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

19h

Atlético-GO x Goiás-GO – SporTV e Premiere

19h30

Bahia-BA x Athletico-PR – Amazon Prime

20h

Fortaleza-CE x Ceará-CE – Amazon Prime

21h30

Corinthians x Santos – Globo, SporTV e Premiere

Atlético-MG x Flamengo – Globo e SporTV

