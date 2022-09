Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo decisivo confronto da semifinal da Copa do Brasil. A partida que define o último finalista da competição será transmitida pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

No primeiro encontro, no último dia 24 de agosto, as equipes empataram por 2 a 2 no Maracanã, com gols de Ganso e Jhon Arias, para a equipe carioca, e Renato Augusto e Róger Guedes, para o Timão.

O resultado deixa ambos os times com a necessidade de vencerem para para passar adiante. Em caso de novo empate, a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que não há mais o gol qualificado na competição.

Para a partida, o Corinthians terá como principal reforço o retorno definitivo do meia Renato Augusto, recuperado de contusão. O camisa 8 foi utilizado no segundo tempo do empate por 1 a 1 diante do São Paulo, no último domingo, 11.

Além do experiente jogador, o técnico Vítor Pereira terá à disposição o atacante Giovane e o zagueiro Robert Renan, que retornaram da seleção brasileira sub-20, além do zagueiro Raul Gustavo e do lateral-direito Rafael Ramos, recuperados de uma torção no tornozelo e um problema muscular, respectivamente.

Com isso, provável Timão deve ir a campo com: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Tricolor carioca, por sua vez, vem de vitória por 2 a 1 diante do Fortaleza, em confronto pela 26ª rodada do Brasileirão.

Desde o último encontro com o rival, o time empatou contra Palmeiras, perdeu para o Athletico Paranaense e se reabilitou no fim de semana, após dois tropeços consecutivos.

Diniz não deu indícios sobre a equipe titular, mas a tendência é que mantenha a base do último jogo com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Caio Paulista; André, Yago Felipe e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

