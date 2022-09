Corinthians x Flamengo: quando será a final da Copa do Brasil 2022

Corinthians e Flamengo decidirão a Copa do Brasil 2022 em jogos de ida e volta nos dias 12 e 19 de outubro. Os mandos de campo e os horários da partida ainda serão definidos pela CBF. Será o primeiro reencontro após recente confronto pelas quartas de final da Libertadores, vencido pelo Rubro-Negro.

O campeão levará para casa, além da taça, uma quantia de 60 milhões de reais. O vice-campeão, por sua vez, vai receber 25 milhões de reais.

O Flamengo foi o primeiro a garantir vaga na final ao eliminar o São Paulo, após vitória por 3 a 1, no Morumbi, e novo triunfo por 1 a 0, no Maracanã. A equipe carioca, que também é finalista da Libertadores, vai em busca do tetracampeonato (1990, 2006 e 2013).

Nas oitavas, o time de Dorival Júnior despachou o atual campeão Atlético Mineiro, após perder o primeiro jogo por 2 a 1 e ganhar, no Maracanã, por 2 a 0. Nas quartas, eliminou o Athlético Paranaense por 1 a 0, depois de empate sem gols no Maracanã.

Já o Corinthians eliminou o Fluminense na semifinal ao empatar o primeiro jogo em 2 a 2, no Maracanã, e vencer nesta quinta-feira, 15, por 3 a 0 o jogo de volta na Neo Química Arena.

A equipe volta a disputar a final depois de quatro anos, quando, na ocasião, perdeu para o Cruzeiro. Assim como o adversário, o Corinthians é tricampeão (1995, 2002 e 2009).

Nas oitavas, o time de Vítor Pereira eliminou o Santos por 4 a 0, no jogo de ida, e perdeu por 1 a 0 na volta. Já nas quartas, saiu em desvantagem em 2 a 0 contra o Atlético Goianiense e reverteu com goleada em 4 a 1 na Neo Química.

